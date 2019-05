Felére csökkent a közfoglalkoztatás Magyarországon

Egyre kisebb a súlya a munkaerőpiacon a közfoglalkoztatásnak. Nagyjából 2 év alatt mintegy felére csökkent a közmunkások száma. A belügyminisztérium által közzétett adatokból az is látszik, hogy az ország összes megyéjében csökken a közfoglalkoztatotti létszám.

A közfoglalkoztatotti létszám 2015 és 2016 környékén volt a legmagasabb, ekkor nagyjából 230 ezer fő vett részt a programban. A belügyminisztérium adatai szerint idén februárban viszont már csak 117 831 fő volt közfoglalkoztatott. Az előző hónaphoz képest 1,2, míg az előző év februárjához viszonyítva 23,6 százalékkal csökkent ez a szám. A mintegy 118 ezer fő az összes magyarországi munkavállalónak körülbelül a 2,6 százalékát jelenti.

Sokan helyezkedtek el az elsődleges munkaerőpiacon

A közfoglalkoztatottak közül sokan helyezkedtek el az elsődleges munkaerőpiacon, köszönhetően a gazdaság folyamatosan növekvő munkaerőigényének – jelentette ki Marczinkó Zoltán, a pénzügyminisztérium helyettes államtitkára az M1 Summa című műsorában. Különösen a legdinamikusabban fejlődő ágazatok, mint az építőipar, feldolgozóipar, autóipar, a szállítás és a humán erőforrás-szolgáltatás voltak azok a területek, amelyek leginkább igényt tartottak a szakképzett és a szakképzetlen munkaerőre – tette hozzá.

Marczinkó Zoltán kiemelte, a természetes munkaerőpiaci folyamatok mellett az elmúlt évek

kormányzati intézkedései is nagymértékben hozzájárultak a közfoglalkoztatás mérséklődéséhez.

Ide sorolta a garantált bérminimum és a minimálbér szintjének növelését, illetve a közfoglalkoztatotti bér 2017-es szinten tartását, amely egy olyan bérolló-nyílást eredményezett, hogy az ösztönzőleg hatott a közfoglalkoztatottakra. Így már nemcsak a közfoglalkoztatásban, de a versenyszférában is megtalálják a kereseti lehetőséget.



Emellett azok a közfoglalkoztatottak, akik még szerződésük megszűnése előtt lépnek át a versenyszférába, elhelyezkedési juttatást is kérhetnek. Ennek mértéke a korábbi összeg kétszerese, nettó 45 600 forint, ami a munkabéren felül jár havonta.

A kkv-k munkahelyteremtő beruházásait is támogatják

A helyettes államtitkár emellett felhívta a figyelmet arra a kormányzati programra is, amellyel a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásait támogatják. Ez a munkahelyteremtő támogatás azt jelenti, hogy aki közfoglalkoztatottat vesz fel, további támogatásban részesül, így magasabb lesz az egy főre jutó vissza nem térítendő támogatás mértéke – jegyezte meg.

Jelentős lépés továbbá a helyettes államtitkár szerint az is, hogy a kormány szűkítette azoknak a körét, akik bekerülhetnek a programba. Huszonöt év alatti munkavállaló például csak különböző feltételek mellett juthat be a közfoglalkoztatotti rendszerbe. Rajtuk az Ifjúsági Garancia Programmal igyekszik segíteni a kabinet. Emellett személyre szabott tanácsadással is növelnék az elsődleges munkaerőpiacra belépők létszámát.

A belügyminisztériumi adatokból az is látszik, hogy

az ország összes megyéjében csökken a közfoglalkoztatotti létszám.

2018 februárja és 2019 februárja között például a Közép-Dunántúlon 29,1 százalékkal, a Dél-Alföldön 27,2 százalékkal, az Észak-Alföldön pedig 19,1 százalékkal esett vissza a programban részvevők száma. A legkisebb mértékben, 18,4 százalékkal Észak-Magyarországon mérséklődött a közmunkások száma.

Két megyében lassabb a zsugorodás

Észak-Magyarországon főként két megyére jellemző a lassabb ütemű zsugorodás – közölte Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető elemzője. Elmondta, bár az elmúlt években minden egyes régióban csökkent a közfoglalkoztatotti létszám, mégis van két olyan megye – Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye –, ahol a legkevésbé csökken ez a létszám.

A legfrissebb adatok alapján nagyjából a közfoglalkoztatottak 40 százaléka az, aki ebben a két megyében dolgozik. A februári adatok szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 22 984-en, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 21 588-an vettek részt a közfoglalkoztatásban. Ezeken a területeken a munkaerő-közvetítését javító programmal is segít a kormány.