Egyetlen gigantikus képernyővé varázsolták a Schönherz kollégiumot

Az ország legnagyobb gamerkijelzőjét építették a Schönherz Zoltán kollégium lakói, amit a naplemente után ki is próbáltak retrojátékokkal.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Schönherz Zoltán kollégiuma leginkább kísérletező lakóiról híres. Közreműködtek már diákműhold programokban, televíziós és átviteltechnikai kísérletekben, mikroelektronikai és nanotechnkai, de informatikai és mobil app fejlesztésekben is.

A kollégium híres még tévéstúdiójáról és az ősszel megrendezésre kerülő Schönherz Kupákról is. Az utóbbi évek leglátványosabb fejlesztése, ami egyben a kollégiumi szakmai körök legnagyobb összefogása is, az úgynevezett Schönherz Mátrix, amikor is a kollégium ablakait kijelző pixelekké alakítják.

Ilyen aktív épületek már sok helyen láthatók a világban, de hogy ezeken játszani is lehessen, az egészen egyedülálló megoldás. Ez alkalommal a Tüskecsarnoknál gyűltek össze a fiatalok, hogy hagyományos retrojátékokkal avassák fel az egy napra óriáskijelzővé alakított épületfalat.

Részletek az M2 Petőfi TV KiberMa című műsorából: