Országszerte ballagnak a végzős diákok

Elkezdődtek a ballagások a középiskolákban, sőt néhány száz diák már a nemzetiségi írásbeli érettségi vizsgán is túl van. Több iskolában népszerű volt a diákok között az a kezdeményezés, hogy segítsenek a húsvéti, keresztények elleni, Srí Lanka-i terrortámadások túlélőinek, illetve az áldozatok családjának. A tanulók nem kértek ajándékokat az ismerősöktől, barátoktól, hanem az arra szánt pénzt jótékony célra ajánlották fel – közölte az M1 Híradója.

Lampionokkal a kezükben, ballagási dalokat énekelve vonultak csütörtök este a végzős diákok Csornán. Több évtizedes hagyománya van annak, hogy a középiskolások így búcsúznak. Utoljára csengettek be a Deák Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskola végzőseinek is Zalaegerszegen, akik a legismertebb ballagási dalokat énekelve járták körbe az épület virágokkal díszített folyosóit és tantermeit.

Katonásan készültek a ballagásra a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola végzősei Debrecenben. Az intézmény népszerűsége töretlen, idén már több mint ötvenen fejezték be itt tanulmányaikat. Sokan közülük azt tervezik, hogy a honvédségnél szolgálnak majd. A diákok fegyelmet és csapatmunkát is tanultak az évek alatt, és élményekkel is gazdagodtak.

Jótékony célokat szolgálnak

Országszerte egyre több diák kéri hozzátartozóit, hogy virágok és ajándékok helyett jótékony célra fordítsák a nekik szánt összeget. A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnökségének kezdeményezésére például idén országszerte tizenhat gimnázium csaknem ezer diákja döntött úgy, hogy a Srí Lanka-i robbantások miatt nehéz helyzetbe került családokon így szeretne segíteni. Köztük a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium végzős tanulói is.

A nyíregyházi Kossuth gimnázium végzősei is csatlakoztak az evangélikusok gyűjtéséhez (Fotó: MTI/Vajda János)

A ballagó diákok és tanáraik „I help Srí Lanka” feliratú kitűzőt viselve is jelezték, hogy együtt éreznek az áldozatokkal.

Megkezdődtek az érettségik

A ballagásokkal párhuzamosan a nemzetiségi írásbelikkel megkezdődtek az érettségi vizsgák. A diákok pénteken a horvát, a német, a román, a szerb és a szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyakból adtak számot tudásukról. A soproni evangélikus gimnáziumban csaknem harminc, míg az esztergomi Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégiumban csaknem kilencven diák tett német nemzetiségi érettségi vizsgát. A tanulóknak kétszáznegyven percük volt a feladatok megoldására.

Hétfőn a magyar írásbelikkel folytatódik az érettségi. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint idén országszerte csaknem ezeregyszáz helyszínen, több mint hetvenezer végzős középiskolás érettségizik, mintegy negyvenezren pedig legalább egy tárgyból előre hozott vizsgát tesznek.