Ismét közlekednek a hétvégétől a nosztalgiajáratok

A BKK és a BKV közkedvelt nosztalgiajáratai idén is májustól szeptember végéig közlekednek. Szombatonként a 2-es villamos vonalán az N2-es nosztalgiavillamosról csodálhatják meg az utasok a világörökségi helyszínként is számontartott Duna-partot. Vasárnaponként pedig a 19-es villamos vonalán, a Deák Ferenc tér–Szent Gellért tér–Katinyi mártírok parkja útvonalon közlekedő N19-es nosztalgiavillamosra is felszállhatnak. A korábbi években megszokott járművek mellett új, úgynevezett retró járatok is közlekednek az idei szezonban.