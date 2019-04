Szeneczey: Nincs patkányinvázió, csak alaptalan ellenzéki riogatás

Jelenleg objektív körülmények alapján kijelenthető, hogy nincs patkányinvázió Budapesten. Az ellenzék alaptalanul riogat ezzel, ami azt mutatja, számukra már megkezdődött az önkormányzati kampányidőszak – mondta Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes kedden Budapesten.

A főpolgármester-helyettes sajtótájékoztatón ismertette: a fővárosi önkormányzat közbeszerzési bizottsága kedden nyílt ülésen fogadta el azt a szerződésmódosítást, amelynek eredményeként öt napon belül intenzív patkányirtó beavatkozás kezdődhet a főváros tíz belső kerületében, a nagy pályaudvarok környékén és a kiemelt közterületeken.

Szeneczey Balázs emlékeztetett, a Fővárosi Közgyűlés azután bízta meg közbeszerzési eljáráson a patkánymentesítést jelenleg végző konzorciumot, hogy 2018 nyarán lejárt a Bábolna Bio ötéves megbízása. Aláhúzta, a közgyűlés decemberében azért teremtette meg a pénzügyi lehetőségét egy intenzívebb irtásnak, mert a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya ezt szükségesnek jelezte.

Alaptalanok a konzorcium alkalmatlanságáról szóló vádak

Ez a konzorcium alapszolgáltatásai feletti többletfeladatokat jelent egy esetleges patkányinvázió megelőzése érdekében – mondta a főpolgármester-helyettes. Hozzátette: alaptalanok a konzorcium alkalmatlanságáról szóló vádak, az ugyanis jól látja el a feladatát. Közölte továbbá, az elmúlt pár hónapban a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával elkészítettek egy olyan tervet, amelynek eredményeképpen megkezdődhet az intenzív irtás.

Szeneczey Balázs kiemelte, a vállalkozó ennek során nem használja ki a közgyűlés által rendelkezésére bocsátott teljes keretösszeget, a nyolc hónapig tartó első ütem költségvetése ugyanis annak mintegy fele, 300 millió forint. „Bárhogy állítja az ellenzék, ha elmondja, hangosan ordibálva, kiabálva, akkor sincsen patkányhelyzet most Budapesten”, és az intenzív irtás megkezdésével nem is lesz – fogalmazott a főpolgármester-helyettes.

Karácsony Gergely csak a figyelmet akarja elterelni

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere (Fidesz-KDNP) úgy fogalmazott, a „patkányozás” semmi másról nem szól, mint arról, hogy Karácsony Gergely, a Párbeszéd politikusa, zuglói polgármester megpróbálja elterelni a figyelmet saját alkalmatlanságáról. Szerinte ugyanis Karácsony Gergely tönkretette, nagy hiánnyal üzemelteti a vezetése alatt álló XIV. kerület parkolását, továbbá a zuglói önkormányzat gyakorlatilag csődközelben van, likviditási problémákkal küzd.

A kormánypárti politikus azt mondta: hogy Karácsony Gergely egy módosító javaslatával kapcsolatban felmerült bennük a közveszéllyel való fenyegetés bűntettének gyanúja. Közölte, az ellenzéki politikus indítványában arról ír, a fővárosi patkányfertőzöttség miatt katasztrófaveszély áll fenn, de mindez éles ellentétben áll a Nemzeti Népegészségügyi Központ véleményével.

Karácsony Gergely jogilag és erkölcsileg is aggályos módosító javaslatot nyújtott be – folytatta Borbély Lénárd –, mivel azzal azt szerette volna elérni, hogy a közbeszerzési döntőbizottság közbeszerzés megkerülésével a régi céget bízza meg a patkánymentesítéssel. A kormánypárti politikus szerint ez azért is furcsa, mert Karácsony Gergely tavaly a Fővárosi Közgyűlésben megszavazta a jelenlegi közbeszerzési szerződés aláírását.

A XXI. kerület vezetője több városrész polgármesterével folytatott konzultációra hivatkozva kijelentette: nincs patkányhelyzet, szerinte csak azt történt, hogy a főpolgármesterségre pályázó Karácsony Gergely álhírekkel próbálja visszatornázni az alkalmatlansága miatt csökkenő népszerűségét.

Karácsony Gergely a katasztrófavédelem segítségét kéri a főváros patkánymentesítésében

Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt az Országos Katasztrófavédelem főigazgatójának segítségét kérte kedden Budapesten, hogy a főváros közbeszerzésen kívüli, közvetlen megbízást adhasson a patkánymentesítést korábban évtizedekig sikeresen végző cégnek.

Zugló polgármestere, a Párbeszéd társelnöke azt követően ismertette javaslatát sajtótájékoztatón, hogy azt a Fővárosi Önkormányzat közbeszerzési bizottsága leszavazta és a patkánymentesítéssel tavaly közbeszerzési eljáráson öt évre megbízott konzorciumot kérte fel egy az alapfeladatokon túli, nyolc hónapig tartó intenzív irtásra.

Karácsony Gergely szerint a testület kormánypárti többsége rossz döntést hozott, ugyanis újabb forrásokat adott egy olyan, szerinte alkalmatlan cégnek, amelynek nincsenek megfelelő referenciái. Hozzátette, a mostani döntéssel nem javul majd a helyzet.

Karácsony Gergely kérdésre közölte, a kormányhivatal adatközlésének hiányában a „brutális mértékben” megnövekedett lakossági észlelésekre hivatkozva állítják, hogy elszaporodtak a patkányok. Kitért arra is, nem tekintik kampányügynek ezt a helyzetet, azt szeretnék, ha ez már az őszi önkormányzati választás előtt megoldódna és a budapestiek más témák alapján dönthetnének. „Nem hiszünk abban, hogy minél rosszabb, annál jobb” – mondta.

Trippon Norbert, a Fővárosi Önkormányzat közbeszerzési bizottságának szocialista elnöke szintén úgy nyilatkozott, hibás döntés született. Felháborítónak nevezte, hogy a tavaly októberi „hatósági vészjelzés” után több mint egy évvel, mostantól számított nyolc hónapon belül állhat vissza a patkánymentes állapot.

Az MSZP budapesti képviselője megjegyezte továbbá, a bizottsági ülésen kiderült, a város koszossága, szemetessége, valamint a csatornarendszer elöregedettsége és rossz állapota közrejátszhatott abban, hogy a „patkánypopuláció példátlanul elszaporodhatott”. A városvezetők pedig felelősséggel tartoznak Budapest és a kerületek tisztaságáért – tette hozzá.