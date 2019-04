Sűríti járatait a Volánbusz a dél-budai agglomerációban

Sűrűbben közlekednek jövő héttől egyes, a dél-budai agglomerációt kiszolgáló Volánbusz-járatok, így könnyebben juthatnak el az utasok a fővárosba – közölte a Volánbusz.

A tájékoztatás szerint a Közlekedéstudományi Intézettel és a helyi önkormányzatokkal megvalósított járatfejlesztésnek köszönhetően több járat indul majd a 4-es metró kelenföldi végállomásához, ezzel javul a Budakeszin, Budaörsön, Diósdon és Törökbálinton lakók eljutási lehetősége a fővárosba.

Emellett az eddig használt különböző bérletek mellett bevezetik az új, környéki Dél-Buda-zónabérletet, így az utasok egy bérlet megvásárlásával széleskörűbb szolgáltatást vehetnek igénybe.

Május 11-től a 40E buszok módosított útvonalon és sűrűbben közlekednek, a 188E meghosszabbított útvonalon, gyakrabban indul Kelenföld és Budakeszi között, az új 188-as buszok csúcsidőn kívül teremtenek közvetlen kapcsolatot Budakeszi, Budaörs és Kelenföld vasútállomás között, a 272-es autóbusz szintén meghosszabbított útvonalon jár és munkanapokon kora este is közlekedik, a 758-as buszok helyett pedig a meghosszabbított 88-as járatokkal lehet Budatétény vasútállomáshoz eljutni.

Az új menetrendben emelték a megállóhelyek számát is, így biztosítva az eljutási lehetőséget a Budaörsi Ipari és Technológiai Parkhoz, valamint Madárhegy térségében az elmúlt időszakban létesült új lakóterületre.