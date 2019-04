Személyiségromboló hatása is lehet egy lottónyeremény utáni sokknak

Elvitték az ötös lottó legutóbbi főnyereményét. A nyertes 4 milliárd 171 millió forinttal lett gazdagabb. A nyeremény már 38 hete halmozódott, igazi lottóláz tombolt az országban. A nagy összeggel azonban nem árt óvatosnak lenni – hangzott el az M1 Híradójában.

Elvitték a lottóötöst. Ezúttal is a közmédia Szerencse Szombat című műsorában sorsolták ki a nyerőszámokat. 14, 21, 53, 60, 90 – ezek a számok a nyertes szelvényen csaknem 4,2 milliárd forintot értek.

Ez volt a játék történetének harmadik legnagyobb főnyereménye. 2003-ban nyerték eddig a legtöbb pénzt az ötös lottón, csaknem 5,1 milliárd forintot, és 2015-ben is több mint ötmilliárd forintot kapott, aki tökéletesen tippelt a játékban.

A mostani főnyereményből például egy budai kastélyt is meg lehetne venni, kétszer. Az ingatlan.com elemzése szerint a több mint négymilliárd forintból egy teljes budapesti társasház is bőven kijönne, de egy-egy Balaton parti település minden eladó nyaralóját is fel lehetne vásárolni ennyi pénzből.

Az M1 által megkérdezett pénzügyi tanácsadó szerint érdemes szakember segítségét kérni egy ilyen jelentős összeg befektetése előtt. Trencsán Erika hangsúlyozta: ha a nyertes nem tud megfelelően bánni a pénzzel, akkor jó eséllyel átélheti, hogy a nyereménye könnyen jött, könnyen ment.

A befektetésnél csak a nyeremény tényének feldolgozása lehet nehezebb. Az M1-nek nyilatkozó szakpszichológus azt mondta: sokszor azt gondolják a nyertesek, hogy bármit megtehetnek, ennek pedig személyiségromboló hatása lehet.

Makai Gábor elmondta: alapvetően az első reakció a sokk, hiszen a tudat fel sem fogja, hogy mivel jár mindez. Egyszerre jelen lehet a boldogság, az örömérzet, a szabadság megélése, és a kockázat is. A hirtelen jött változás képes fellazítani a nyertesek értékrendjét, vagy akár szélsőséges esetben megmérgezheti kapcsolatait.

A játékosnak kilencven napja van jelentkezni a nyereményért a Szerencsejáték Zrt. nagynyertes-vonalán.