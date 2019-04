Húsvéti ételek – Mi kerül az ünnepi asztalra?

Sonka, tojás és kalács – ezeket az ételeket szinte lehetetlen elkerülni húsvétkor. Korábban is szerves része volt a húsvéti ételeknek a sonka, ugyanakkor manapság már inkább sertésből vásárolunk. A bárány Krisztus testét, a bor pedig Krisztus vérét jelképezi a keresztény világban.

A bárányhús tradicionális húsvéti ételnek számított már évszázadokkal ezelőtt is, a sertésből készült sonka inkább a 18. századtól kezdve vált közkedveltté az ünnepi menüben – mondta Hegyi Attila, a Tama Restaurant tulajdonosa az M1 Ma este című műsorában. Elmondta, a húsvéti miséken hagyományosan ételszentelési ceremóniát is tartanak, amely keretében a sonkát, a kalácsot, a tojást és a bort megszentelik. Ezáltal is váltak hagyományos és tradicionális étellé a felsoroltak.

Hozzátette: a bárány Krisztus testét, a bor pedig Krisztus vérét jelképezi a keresztény egyházban.

Az állatok tartása is hatással van a hús minőségére

Az emberek legkedveltebb sonka típusa a főtt füstölt sonka, ugyanakkor egyre többen keresik a száraz érlelésű sonkát is – mondta Erdei János séf. Utóbbit körülbelül 6-12 hónapig sóban eltéve egy erre kialakított speciális szárítóban szárítják, ez alakítja ki különleges ízét. Hozzátette: ezen túl léteznek különböző minősítésű sonkák is, amelyek különböző érlelési technikával és idővel készültek el.

A séf a műsorban elmondta azt is, a hús minőségére egyértelműen hatással van az, hogy az állatot milyen körülmények között tartják, illetve az, hogy milyen táplálékot kap. Hozzátette: bizonyos sertéseket az állat húsának feldolgozása előtt kizárólag makkal etetnek, ezáltal a hús íze is megváltozik.

Tavaszvárást is jelent a húsvét

Hegyi Attila kifejtette: a húsvét az egyházi jelentésen túl egyfajta tavaszváró ünnep is, hiszen az ember szervezete ki van éhezve a friss zöldségekre és üde ízekre. Mint mondta, így a húsvéti menü során nem véletlenül jelenik meg például a torma, a retek, a póréhagyma, az újhagyma és paradicsom.

Sokszor azonban újíthatunk is a menün – mondta Erdei János séf. Véleménye szerint érdemes kísérletezni, ecetben vagy olajban pácolt répát, párolt spárgát, medvehagymát, spenótot is tehetünk az asztalra.

Jellegzetes hagyomány az ételszentelés

Húsvétvasárnap jellegzetes hagyománya a katolikus egyházban az ételszentelés –mondta korábban az M1 műsorában Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató. Elmondta: a húsvéti kalácsot beleteszik a hívők egy szép, feldíszített kosárba, melléteszik a bort, a sonkát vagy a bárányhúst, a tormát, majd azt elviszik a templomba megszenteltetni.

A szentelt ételeknek a maradékát sem szabad kidobni, ezért előfordult, hogy tűzbe vetettek ezekből, hogy a túlvilágon lévő hozzátartozóknak is juttassanak – fűzte hozzá Tátrai Zsuzsanna.