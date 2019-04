Ha valaki már nem emlékszik esetleg, annak az Országos Meteorológiai Szolgálat segít felidézni, milyen volt, amikor két éve visszatért a tél.

Bár most igencsak enyhe időben van részünk, két éve ilyenkor téliesre fordult időjárásunk. A hegyekben, de még síkvidéken is többfelé havazott – idézi fel az Országos Meteorológiai Szolgálat. Kékestetőn két nap leforgása alatt több mint 40 cm friss hó hullott le, de nem csak ott, hanem a Normafán, valamint a János-hegyen is kialakult megmaradó hóréteg.