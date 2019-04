Ahogy a hosszú hétvégéken már megszokhattuk, most is teltház van a hazai szállodákban. Sokan töltik a húsvétot hotelekben, kikapcsolódással. A forgalom is nagy, az autópályákon rendszeresen alakultak ki torlódások. A nyugatról hazainduló vendégmunkások miatt pedig több órásra nőtt a várakozási idő a határátkelőknél. Zsúfoltak a vonatok is, érdemes időben, előre megváltani a jegyeket – hangzott el az M1 Híradójában.