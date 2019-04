Hollik: Nemzeti alapon működő határvédelemre van szükség

A kormányszóvivő az M1-en arról beszélt, hogy a brüsszeli tervek segítik a migrációt, amivel a kabinet nem ért egyet. A kormány úgy véli, hogy az uniónak át kell adnia a határvédelmi feladatokat és az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat a tagállamoknak. Magyarország ugyanis szárazföldön mutatta meg, hogy a migrációs hullám megállítható, Olaszország pedig a tengeren bizonyítja ugyanezt – hangzott el az M1 Híradójában.

Magyar határvadászok figyelik a szerb-észak-macedón határt több mint 700 kilométerre Magyarországtól. Tizenöt rendőr segíti szerb kollégái munkáját Vranje város közelében. Az egyenruhások folyamatosan járőröznek, és hőkamerával, valamint éjjellátó felszereléssel pásztázzák a határt. Az a feladatuk, hogy felderítsék a határon átjutni igyekvő illegális migránsokat és az őket segítő embercsempészeket.

A szomszédos Észak-Macedóniában a görög határ mentén 30 magyar rendőr ugyanígy segíti a helyi hatóságok munkáját az illegális bevándorlás visszaszorításában.

A migráció elleni védekezés a hét elején témája volt a szerb-magyar közös kormányülésnek is Szabadkán. „Szerbia is nyert azzal, hogy Magyarország védi a határokat az illegális migránsokkal szemben” – jelentette ki Orbán Viktor a közös kormányülést követően. A miniszterelnök hangsúlyozta: nem véletlen, hogy a migránsok most már elkerülik a balkáni országot.

A miniszterelnök hozzátette, a balkáni útvonalra ugyanakkor figyelni kell, mert bőven van utánpótlása az illegális bevándorlóknak.

A magyar határt már több mint 1300 napja védi kerítés. Az Európai Bizottság bár ígérte, eddig még egy fillért sem fizetett ki a technikai határzár több száz milliárdos költségéből. A kormány szerint a brüsszeli tervek ráadásul a felé mutatnak, hogy a jövőben sem a határvédelemre akarnak költeni.

Brüsszelnek át kell adnia a határvédelmi feladatokat, és az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat a tagállamoknak, ekkor valósulhat meg az európai határvédelem – hangsúlyozta Hollik István az M1-en. A kormányszóvivő arról beszélt, hogy az unió tévúton jár, amikor a határok védelme helyett a határigazgatásra akar több pénzt fordítani a következő uniós költségvetésben.

„Régóta jelen van az erős nemzetállamok gondolata az Európai Unióban” – erről beszélt Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1 Ma Reggel című műsorában. Szerinte az EU-nak el kell döntenie, hogy milyen irányba megy.

Az erős nemzetállamokkal szemben álló Európai Egyesült Államok elképzelését halva született ötletnek nevezte Lomnici Zoltán, aki szerint azt már a korábbi egységpártiak sem tartották megvalósíthatónak.