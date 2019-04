Még mindig kevés tejet iszunk

A tej és a tejtermékek étrendünk lényeges részét képezik, fogyasztásukkal nemcsak táplálkozásunkat színesítjük, hanem szervezetünk működését is jótékonyan támogatjuk. Népszerűek a növényi alapú „tejitalok” is, hiszen sokan egészségügyi okokra hivatkozva nem fogyaszthatnak állati eredetű tejterméket.

A szakmai szervezetek 2016-ban és 2017-ben készítették el az új magyar táplálkozási ajánlásukat, amely megegyezik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásával is – jelentette ki Kubányi Jolán dietetikus a Kossuth Rádió Napközben című műsorában. Ennek értelmében

napi 500 milliliter tej vagy tejtermék fogyasztása tanácsos,

gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt – tette hozzá.

Hangsúlyozta, az előírt mennyiség felel a megfelelő csontrendszer kialakulásáért és az erős fogazatért is, hiszen a tej és a tejtermékek a kalciumbevitel legnagyobb forrásai. Hozzátette, figyelni kell arra, hogy a szükséges adag naponta bejusson be a szervezetbe, mert hiánya később súlyos következményekkel, akár csontritkulással is járhat.

Teljes értékű fehérjeforrás

Mivel a tej állati eredetű, ezért teljes értékű fehérjeforrásnak számít, hiszen tartalmazza az összes létező esszenciális aminosavat – emelte ki Kubinyi Jolán, aki azt is elmondta, hogy ezt az emberi szervezet nem képes előállítani, ezért is fontos, hogy napi szinten, a megfelelő arányban jusson be a szervezetbe.

A felmérések azt mutatják, hogy a magyarok több mint háromnegyede kedveli, és hetente átlagosan négy alkalommal iszik tejet. A kutatások arról is írnak, hogy a tartós tejek a legnépszerűbbek, a háztartások mintegy háromnegyede vásárolja. Kartonos és zacskós friss tejet tízből átlagosan öt fogyasztó vesz, míg kimért tejet csak tízből csak kettő.

Egyre több a zsírszegény tej

A zsírtartalom szempontjából a másfél százalékos tej fogy a legjobban, és egyre több zsírszegény tejjel lehet találkozni a boltok polcain. Kubinyi Jolán szerint ez azért van, mert a magyar lakosságra vonatkozó felmérések azt mutatják, hogy

a felnőtt lakosság 65 százaléka túlsúlyos, illetve elhízott.

Hozzátette, ezeket az adatokat figyelembe veszi az élelmiszeripar, és ennek megfelelően állítja elő a kevesebb kalóriatartalmú és zsírtartalmú tápanyagokat.

A közvélemény-kutatások összesítése alapján az is kiderült, a magyar vásárlók több mint fele gondolja úgy, hogy a hőkezelés során minden tápanyag elvész a tejből, a dobozos tej a tartósítószerek miatt nem romlik meg, és hogy a friss házi tej sokkal egészségesebb, mint a boltban vásárolt. Sokan ezért piacra járnak, és ott veszik meg a tejet.

A dietetikus megjegyezte, a hőkezeléssel kapcsolatban sok tévhit kering a köztudatban. Leszögezte, hogy a hőkezelési eljárás nem rontja az alapanyag összetételét, és a tej nem veszít tápanyagtartalmából.

Megjelentek a növényi alapú „tejitalok”

„A tej élet, erő és egészség” – évtizedeken át hallottuk a reklámját, ma viszont az európaiak 15 százaléka egészségügyi vagy életmódbeli okokra hivatkozva nem fogyaszt tejterméket. Ezért egyre többen fogyasztanak rizs-, szója, mandula- vagy a kókusztej.

A növényi alapú „tejitalok” nem tartalmaznak laktózt, kevesebb bennük a koleszterin, és a zsírtartalmuk is alacsony. A benne lévő zsiradékok pedig az egészségesebb fajták közé tartoznak. A növényi tejek ugyanakkor hozzáadott cukrot tartalmazhatnak, ezért fogyasztásuknál fokozottan figyelni kell a cukorbetegeknek, és érdemes a termék összetevőit áttanulmányozniuk a vásárlás előtt.