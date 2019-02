Rekordév volt 2018 a főváros vendégforgalmában

Rekordév volt 2018 Budapest vendégforgalmában, amiben fontos húzóerő volt a belföldi vendégszám és a vendégéjszakák növekedése – közölte a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) csütörtökön az MTI-vel.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nemrég közzétett turisztikai adatait elemezve a BFTK kiemelte, hogy a fővárosi kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 3, a vendégérkezések száma több mint 5 százalékkal haladta meg az előző évit.

A Millenniumi emlékmű esti díszkivilágításban a fővárosi Hősök terén (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A budapesti turizmus teljesítménye 2010 óta töretlenül nő

A budapesti turizmus teljesítménye – az országos trendbe illeszkedve – 2010 óta töretlenül nő. Tavaly csaknem 4,5 millió vendég kereste fel a fővárost, akik összesen mintegy 10,3 millió vendégéjszakát töltöttek el a kereskedelmi szálláshelyeken. Ezzel 2018 már a második olyan év, amikor 10 millió fölé emelkedik a budapesti turizmus vendégéjszakákban mért teljesítménye – áll a közleményben.

Tavaly több, mint 670 ezer hazai vendég kereste fel a fővárost, ami 9,3 százalékos bővülés, a vendégéjszakák száma 8,3 százalékkal 1,3 millióra nőtt. A BFTK felhívta a figyelmet arra, hogy utóbbi többszöröse a külföldi vendégéjszaka-szám növekedésének, ami 2,2 százalék volt.

A szállodákban eltöltött belföldi vendégéjszakák száma 14,4 százalékkal emelkedett, és meghaladta az 1,1 milliót, míg a gyógyszállodákban közel egynegyedével, a kategória nélküli szállodákban pedig mintegy 30 százalékkal több belföldi vendég fordult meg, mint 2017-ben.

Kína rejti a legnagyobb turisztikai potenciált

Budapest legfontosabb, legstabilabb küldőpiaca tehát továbbra is Magyarország, de néhány küldőpiacon még a belföldinél is nagyobb bővülést tudott realizálni a főváros: a 2018-as évet végigkísérte az amerikai, a délnyugat-európai (spanyol, portugál), továbbá az izraeli, az ukrán és több ázsiai beutaztató piac forgalmának kétszámjegyű növekedése – közölte a BFTK. Hozzáteszik, hogy jelenleg Kína rejti a legnagyobb turisztikai potenciált: 2018-ban csaknem 200 ezer kínai vendég (14,4 százalékos növekedés) csaknem 330 000 vendégéjszakát (14,9 százalékos bővülés) töltött a magyar fővárosban.

Évről-évre nagyobb szeletet hasít ki a budapesti vendégforgalomból az ázsiai beutazó piac: a majdnem 1,5 millió ázsiai vendégéjszaka 7,8 százalékos növekedést jelent, amit az is segíthetett, hogy Japán és Kína után India-szerte is népszerű lett a magyar főváros. Továbbra is kulcsfontosságúnak tekinti Budapest a német piacot, ahol az éves bővülés tavaly 4,6 százalék volt.

A budapesti kereskedelmi szálláshelyek 2018. évi bruttó szobaár-bevételei 153,4 milliárd forintot tettek ki, 10,2 százalékkal felülmúlva a 2017-es év bevételeit. Új jelenség, hogy a kereskedelmi szálláshelyek összesített szállásdíj-bevételeinek nagyobbik felét, csaknem 81 milliárd forintot, a kategória nélküli szállodák adták.

A 2018-as rekordévet követően, a BFTK nagy várakozással tekint a 2019-es sportfővárosi szezon elé is. Ehhez jó alap, hogy Budapest első helyen végzett a „European Best Destination – Legjobb európai úti cél 2019” szavazáson – olvasható a közleményben.