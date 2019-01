Meghalt Andy Vajna

Életének 75. évében hosszú betegség után budapesti otthonában elhunyt Andy Vajna, a magyar és a nemzetközi filmipar meghatározó alakja, filmproducer, nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap vasárnap.

Több mint ötven film fűződik a nevéhez

Andy Vajna 1944-ben született Budapesten. 1956-ban 12 évesen egyedül menekült el Magyarországról és a Vöröskereszt segítségével Kanadába emigrált, a család végül Los Angelesben talált ismét egymásra. A Kaliforniai Egyetemen (UCLA) tanult, majd az egyetem mozgókép tanszékén kezdett el dolgozni. Később fotós vállalkozásba kezdett, majd Hongkongban parókakészítő vállalatot alapított és mozit üzemeltetett.

Andy Vajna a világ egyik legnagyobb tekintélyű producere volt. Producerként 59 film fűződik a nevéhez, köztük olyan világszerte ismert és elismert alkotások, mint a Szabadság szerelem, a Zenedoboz (Music Box), a Rambo-filmek, az Angyalszív, a Terminátor, az Evita vagy a Jákob lajtorjája. Az 1997 és 2019 között gyártott magyar filmek közül a legmagasabb nézőszámot Andy Vajna filmje, A miniszter félrelép érte el.

A Variety 2017-ben a szórakoztatóipar 500 legbefolyásosabb embere közé sorolta.

Dolgozott mások mellett Oliver Stone, Paul Verhoven, James Cameron, Roland Joffé filmrendezővel, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Anthony Hopkins, Gary Oldman, Michael Douglas, Robert de Niro, Demi Moore, Sharon Stone, Scarlett Johansson filmszínésszel.

Társtulajdonosa volt az etyeki Korda Filmstúdiónak, tulajdonosa a Tv2-nek és a Rádió 1-nek, valamint a Las Vegas kaszinónak.

Andy Vajna a Magyar Nemzeti Filmalap székházában 2017. február 7-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Andy Vajna a legnagyobb magyar filmproducer, a nemzetközi filmszakma és a hazai filmvilág kiemelkedő személyisége volt – olvasható a magyar kormány által kiadott közleményben, amely arra is kitér: kormánybiztosként végzett munkája az elmúlt években óriási sikert és hatalmas elismerést hozott Magyarországnak. Magyarország kormánya munkássága előtt tisztelegve mély megrendüléssel búcsúzik tőle! – zárul a közlemény.

Irányítása alatt a magyar film újra a világ élvonalába emelkedett

A filmalap megemlékező közleményében azt írta: Andy Vajna soha nem felejtette el magyar gyökereit és mindig odafigyelt a hazai filmiparra. „Erőskezű kormánybiztosként 2011 óta a magyar filmszakma érdekében dolgozott, irányítása alatt a magyar film újra a világ élvonalába emelkedett.”

A filmtámogatási rendszer konszolidációját követően nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Filmalap létrehozása. Az ő kormánybiztosi időszakához olyan nagy magyar filmsikerek születtek, mint a Saul fia, A nagy füzet, a Kincsem, a Testről és lélekről, az 1945 és a BÚÉK. Szerepe a magyar filmipar fellendítésében elvitathatatlan, a Magyarországon forgató filmek volumene regnálása alatt csaknem ötszörösére nőtt. A Vajna-korszak alatt a nemzeti filmalap által támogatott magyar filmek több száz nemzetközi díjat nyertek el, köztük az Oscart, a Golden Globe-ot és az Arany Medvét – írták.

A közleményben kiemelték: Andy Vajna az elmúlt héten azt mondta közvetlen munkatársainak: „It is my passion to give back”, azaz az volt a szenvedélye, hogy visszaadjon valamit annak az országnak, ahol született.

A Magyar Nemzeti Filmalap Andy Vajnát saját halottjának tekinti.

Andy Vajna 1944–2019

A magyar filmes szakma is gyászolja a producert

A magyar filmes szakma képviselői is gyászolják Andy Vajnát.

Az M5 kulturális csatorna vasárnap esti híradójában elhangzott, hogy a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos 2010 óta látta el pozícióját. Irányítása alatt óriási közönségsikereket és kiemelkedő nemzetközi eredményeket hozott a magyar film. A Magyar Nemzeti Filmalap által támogatott filmek több mint 130 nemzetközi díjat nyertek el.

„Én sajnos soha nem vagyok elégedett semmivel, tehát úgy gondolom, hogy mindig lehet valamit fejleszteni rajta, de szerintem az utolsó nyolc évben egy hosszú utat jártunk be, egész átszerveztük a filmszakmát és ennek kezdjük látni az eredményeit már” – így beszélt Andy Vajna 2018 áprilisában a magyar film napján az M5 kulturális csatornának adott interjújában.

A híradóban elhangzott, hogy a legnagyobb sikert talán Nemes Jeles László Saul fia című filmje aratta, hiszen a legjobb idegen nyelvű film kategóriában elnyerte az Oscar-díjat, akárcsak a Mindenki című film, mely a legjobb rövidfilmnek járó Oscar-díjat zsebelhette be, Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét pedig Arany Medvével jutalmazták Berlinben.

A híradóban felidézték, hogy Andy Vajna nevéhez fűződik minden idők egyik legsikeresebb magyar filmje is, A miniszter félrelép, amely 750 ezres mozis és több milliós televíziós nézettségével minden létező magyar rekordot megdöntött.

Goda Kriszta rendező Andy Vajnára emlékezve úgy fogalmazott, hogy „pár év alatt alapvetően bizonyította azt, hogy a magyar filmeknek a hazai nézettségét fel lehet hozni egy olyan szintre, ami korábban azért nem nagyon fordult elő és olyan nemzetközi díjakat kapott Magyarország a magyar filmek által, ami szintén utoljára 30 éve volt”.

Fenyő Iván színművész az 1956-os forradalom 50. évfordulójára készült a Szabadság, szerelem című film kapcsán azt mondta a műsorban, hogy az egyik legprofibb magyar produkció volt, amiben valaha dolgozott,

Hozzátette: az egész munkát Andyt Vajna profizmusa, maximalizmusa jellemezte. „Nagyon magas volt a mérce, nagyon profi munka volt. Nagyon sok és magas elvárásai voltak (…) és ugyanakkor mégis mint ember nagyon nagyvonalú volt, nagyon jószívű volt, nyitott volt nagyon és mindenkihez volt egy jó szava” – emlékezett vissza Fenyő Iván.

Muhi András producer felidézte, hogy egy producernek nem feltétlenül azt a filmet kell megcsinálnia, ami neki személyesen tetszik, viszont mindent a maga értékein kell tudni kezelni „és azt kell mondjam, hogy így lett az én szememben nagyon nagy producer, hogy azokban a műfajokban is, amik nem a sajátjai voltak, fölismerte, hogy kik az igazi tehetségek és kik azok, akiket támogatni kell és ennek lett az eredménye az Oscar-díj”.

