Elsődleges az Egyesült Királyságban élő magyarok jogainak védelme

A magyar kormány számára elsődleges az Egyesült királyságban élő magyarok szerzett jogainak védelme – jelentette ki a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár az M1 Ma reggel pénteki műsorában.

Kovács Zoltán azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy az uniós tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján a legfőbb téma a Brexit.

Közlése szerint, Magyarország mindig is a „fair Brexit” híve volt, vagyis olyan megállapodást támogat, ami a briteknek és az unióban maradó 27 tagállamnak egyaránt jó.

Annak okán, hogy a csúcs másik fő témája a migráció lehet, a politikus azt mondta, hogy Magyarország számára továbbra is teljes mértékben elfogadhatatlan bármilyen migránskvóta bevezetése.

Magyarország csak olyan megállapodást támogat, ami megállíthatja a migrációt, ehhez pedig elengedhetetlen a külső határok szigorú védelme – mondta.

Arról is szólt: immár hagyománnyá vált, hogy az uniós csúcsok bevezetőjeként egyeztetést folytatnak a visegrádi együttműködés (V4) tagországai, a hangsúlyosabb közép-európai álláspont érdekében. Most is így történt – mondta az államtitkár.