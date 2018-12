Kell választanunk munka és magánélet között?

A fiatalok szerint nem kell választani, hiszen egyensúlyba lehet hozni egymással a kettőt. Egyre több családbarát munkahely jön létre, így a munkavállalók számára kezd könnyebbé válni a család és a munka közötti egyensúly. A kérdés, hogy miként lehet megtalálni az arany középutat egy munkahelyen a rugalmasság és a gazdasági érdek között?

A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány egyik kutatása szerint a fiatal munkavállalók egyre inkább maguk szeretik eldönteni, mikor, hol és hogyan végzik el a rájuk bízott munkát. Ez egy tendencia, nem meglepő eredmény – mondta el a kutatás kapcsán Ujvári Enikő, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány Balansz munka–magánélet munkacsoportjának vezetője a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában, kedden.

Mint mondta, a fiatalabb nemzedék nem szeret „meghalni” a munka oltárán. Fontos számára a munka és a magánélet egyensúlya. Hozzátette: a kutatási eredmények arról árulkodnak, hogy a fiatalok számára egyre fontosabbá válik a családalapítás és a magánélet kialakítása.

Véleménye szerint az erre irányuló kutatások a munkáltatóknak is olyan üzenetet közvetítenek, hogy érdemes családbarát munkahelyeket létrehozni.

A kkv-k nehezebb helyzetben vannak

Sokszor hallhatjuk, hogy a munkavállaló csaknem „meghal a munka oltárán”, annyira sokat kell dolgoznia, és a munkára áldoznia – hangzott el a műsorban. Gulyás József a KkvHáz vezérigazgatója szerint a kis- és középvállalatok (kkv-k) kicsit nehezebb helyzetben vannak, mint a nagyvállalatok. Mint mondta, a kkv-kat jellemzi a forráshiány, vagyis emiatt sokkal kevesebb erőforrással kell megoldaniuk a feladatokat.

Hozzátette: ezzel közel kerülnek a munkavállalók – hogyha egy kis- vagy középvállalatnál dolgoznak – ahhoz, hogy rengeteget kell áldozniuk munkájukra, akár a magánéletük idejéből is, amennyiben versenyképesek akarnak maradni.

A cél a versenyképesség és a munkaerő megtartása

Gulyás József elmondta, a családbarát vállalat fogalma már a régebbi időkben is megfogalmazódott, azonban most vált világosság, hogy ez mit is jelent és mennyire fontos. Véleménye szerint ahogy régen, most is figyelnie kell a vezetőknek saját alkalmazottjaira. Manapság ezt az odafigyelést felértékeli az, hogy a munkaerő változik. Mint mondta, a fiatalok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek magánéletükre, így a munkához való viszonyuk függetlenebb lett.

Hozzátette: a vezetőnek meg kell találnia az arany középutat a versenyképesség és a munkaerő megtartása között.

Integráció, harmónia

A KkvHáz tavaly decemberben tett egy kísérletet arra, hogy december 24-én délután egy üzleti jellegű e-mailt indított több munkavállalónak, amire mindenkitől érkezett válasz – hangzott el a műsorban. Ez az egyszerű kísérlet is bizonyította azt a tényt, hogy sok munkavállalónak a magánélet fontos pillanataiban is szinte állandóan jelen van az életében a munka.

Ujvári Enikő ennek kapcsán elmondta, a munka és a magánélet integrációja más, mint az egyensúly. Ebben az értelemben egy hosszabb időtartamon keresztül kitartó egyensúlyi helyzetről lehet beszélni, vagyis nem feltétlenül a napi nyolc óra munka és ugyanannyi pihenés jellemzi a munkavállalók mindennapjait, hanem az, hogy egy-egy periódusra visszatekintve jól érezte magát.

Mint mondta, azért fontos periódusosan visszatekinteni életünkre, mert ennek családon belül is kialakul egyfajta dinamikája. Egy bizonyos időszakban a nő, majd a férfi épít karriert, a gyermekvállalás is felölel egy időszakot a párok életében, vagyis dinamikusan változik a családon belüli egyensúly és hangsúly – fogalmazott Ujvári Enikő.

Csapatmunkára van szükség

A munkáltató részéről egyformán nehéz – mind a kkv-szektorban, mind a nagyvállalatoknál – megteremteni a családbarát munkahelyeket és azt, hogy a munkavállalók magánélete és munkája egyensúlya megteremthető legyen – tájékoztatott Ujvári. Hozzátette: egy biztos, hogy a munkáltató részéről szükség van olyan vezető egyéniségekre, akik személyes példaként tudnak fellépni a magánélet mellett is.

Hangsúlyozta: az egyensúly megteremtése csapatmunka, vagyis elengedhetetlen a gördülékeny együttműködés a munkáltató és a munkavállaló között, illetve a kollégák között is.