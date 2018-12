Szerb embercsempészek ellen emeltek vádat Szegeden

Vádat emeltek öt szerb embercsempész ellen, akik illegális migránsokat próbáltak Ausztriába juttatni hamis rendszámú autókkal – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.

A vádirat szerint a férfiak 2017. szeptember 16-án azért jöttek Magyarországra, hogy a társaik által a zöldhatáron korábban átjuttatott, és négy napig az Ásotthalom környéki erdőkben bujkáló migránsokat Ausztriába szállítsák. Ketten sofőrként vettek részt a bűncselekményben, a többiek utasként ültek a járművekben.

Az egyik autóban tizenegy afgán és egy bangladesi határsértő szállt be, a másik kocsi felvezetőként haladt előttük, hogy előre jelezzék a rendőri ellenőrzéseket. Az 55-ös úton a felvezetők észrevették a rendőröket, és telefonáltak a másik sofőrnek, hogy hagyjon ott mindent, és fusson el a kocsitól. A férfi így is tett, de a rendőröknek sikerült elfogniuk őt. A rendőrök a felvezetőket is követni kezdték, a járművet hat kilométeres autósüldözés után sikerült megállítaniuk.

A nyomozás során kiderült, hogy a csempészéshez használt autók rendszámait leszerelték, azokra hamis svájci rendszámokat tettek, valamint a gépkocsik forgalmi engedélyei is hamisítványok voltak – közölte Szanka Ferenc, a megyei főügyészség szóvivője.