Öt nap múlva lesz az egész napos Jónak lenni jó! műsora

Már csak 5 nap az egész napos Jónak lenni jó műsorig, kezdődik tehát a hajrá. A 13 630-as adományvonalon továbbra is 250 forintot jelent egy hívás, és lehet készülni a vasárnapi licitekre is. Idén a cukorbeteg gyerekeknek gyűjt a közmédia. Például azért, hogy közülük minél többen jussanak el a nyári táborokba.

Játék, kikapcsolódás, felhőtlen időtöltés – sok gyerek számára erről szólnak az Erzsébet-táborok. Nyár végéig csaknem 130 ezren nyaralhatnak a Balatonnál. Vannak azonban olyanok, akik speciális ellátást igényelnek, mint például a diabéteszesek, emiatt közülük csak kevesen tudnak táborozni.

Itthon csaknem 4 ezer kisgyermek szenved az egyes típusú, vagyis veleszületett cukorbetegségtől. Idén a Jónak lenni jó! azért gyűjt, hogy jövőre közülük többen ott lehessenek a táborokban.



A adománygyűjtő akcióban egyre több felajánlott tárgy talál gazdára. És sok telefon is érkezik. A 13 630-as adományvonalon egyetlen hívás 250 forintot jelent. Eddig már 11 millió forint gyűlt össze.

Most vasárnap egész napos műsorfolyammal készül a közmédia. Akkor lehet majd licitálni például egy kézzel készült herendi vázára is. A fél méter magas vázát a Herendi Porcelán manufaktúra ajánlotta fel, amire egy 19. századi motívumot festettek, valamint három sportoló: Polgár Judit, Hosszú Katinka és Balczó András aláírása is rákerült.

A fix áras tárgyakat és a licitálásra bocsátott tárgyakat ide kattintva lehet megtalálni. A befolyt összeget pedig az Erzsébet Alapítvány kapja majd meg, hogy a cukorbeteg gyerekek táboroztatására fordítsa.