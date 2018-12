Magyarországnak fontos a Nyugat-Balkán biztonsága

Magyarország számára rendkívül fontos a Nyugat-Balkán biztonsága – mondta Benkő Tibor a honvédelmi miniszter az M1 Ma Reggel adásában.

Benkő Tibor az elmúlt napokban látogatta meg a Bosznia-Hercegovinában szolgáló magyar katonákat, és Marina Pendes védelmi miniszterrel is tárgyalt.

Benkő Tibor azt mondta: a bosnyák miniszter elismerően szólt a magyar békefenntartók munkájáról. Marina Pendes kérte, hogy Magyarország támogassa Bosznia-Hercegovina euroatlanti csatlakozását.

A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, a Nyugat-Balkán biztonsági helyzete „bonyolult, feszültségektől nem mentes”.

Megújul a légiflotta

Kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy a honvédség légiflottájának megújítását két ütemben tervezték végrehajtani. Az elsőről 2016. november 29-én született döntés, amikor a honvédelmi és rendészeti bizottság előtt is beszámoltak arról, hogy három közepes, többfunkciójú csapatszállító és két többcélú könnyű szállítógépet vásárolnak. Ezek közül mostanáig a két közepes és a két könnyű repülőgép beszerzése történt meg. Ezeken felül további három, deszantolásra is alkalmas katonai gépet vesznek még.

Benkő Tibor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is azt mondta: az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága megvitatta a témát, a beszámolót jóváhagyta, hozzájárult ahhoz, hogy a honvédség olyan repülőgépeket vásároljon, amelyek a fejlesztéséhez kellenek.

A miniszter elmondta: a két könnyű gép közül még csak az egyik került a honvédség hadrendjébe, mert a polgári gép katonai célra történő alkalmassá tétele még folyamatban van.