Folyamatosak az adventi jótékonysági akciók

Hétfőn is országszerte, valamint a külhoni területeken is folytatódtak az adventi jótékonysági akciók. A Gyermekmentő Szolgálat háromszáz hátrányos helyzetű gyermeket látott vendégül a fővárosban, az Ökumenikus Segélyszervezet árváknak, időseknek és rászoruló családoknak vitt ajándékokat Erdélybe, a Mikulásgyár önkénteseihez pedig katonák is csatlakoztak.