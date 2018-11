Megnyílt a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár

Péntektől várja a látogatókat a 20 éves Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár a Vörösmarty téren január elsejéig hagyományos Kárpát-medencei gasztronómiai kínálattal, ünnepi kulturális programokkal és minőségi iparművészeti kézműves termékekkel.

Budapest az elmúlt években elképesztő fejlődésen és változáson ment keresztül, igaz ez a tereire, az új programjaira vagy a turisztikai trendjeire egyaránt – emelte ki Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes a vásár pénteki megnyitóján. Felidézte, hogy a Vörösmarty téri ünnepi forgatagot évek óta Európa legjobb karácsonyi vásárai között tartják számon, amely köszönhető a különleges adottságú térnek, a színvonalas programoknak és portékáknak, valamint a gasztronómiai ínyencségeknek.

Bán Teodóra, a rendezvényt szervező Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ vezetője kiemelte, hogy a színpadon ünnepi programokkal készülnek, a Hütte irodalmi és a gasztronómia találkozások színtere lesz, de lesz fényfestés a Gerbeaud Ház falán és számos gyermekfoglalkozást is szerveznek. Az idei vásár újdonsága egy városi magasles, amely a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében mutatkozik be a téren. Az installáció célja, hogy pár perce kiszakadva a városi zsúfoltságból lehetőség nyíljon magát a várost és az embereket is más perspektívából megvizsgálni.



A téren 16 vendéglátóhelyen hetente más-más tematikát követve várják az ünnepkörhöz kapcsolódó kulináris különlegességekkel a látogatókat. Szent Márton hetén számos libából készült ételt lehet kóstolni, a vadak hetén szarvas, őz, nyúl és vaddisznó szerepel a kínálatban, november végén kiemelt szerepet kap a káposzta, de megkóstolhatók lesznek a Hanuka ünnepköréhez kapcsolódó tradicionális ételek, valamint lesz halak hete és újévi malac hete is.

Keddenként a vásár gasztronómiai különlegességei mutatkoznak be egy helyen, szerdánként Budapest titkai címmel utazási érdekességekről lesznek előadások, csütörtökönként a Hagyományok Háza szervez a Kárpát-medence hagyományait és kultúráját bemutató programokat. Péntekenként Írók karácsonya címmel irodalmi estekkel készülnek. Szombatonként a Hütte vendégeit marcipánbemutatóval várják.

A színpadon a csaknem két hónap alatt mintegy 160 program lesz, amelyek között népzenei, dzsessz, crossover, alternatív, blues és soul koncert, valamint bábszínházi, vagy zenés-táncos előadás is várja a közönséget. December 6-án a finn Mikulás is ellátogat a Vörösmarty térre és ajándékokkal kedveskedik a jelenlévőknek. A játszóházban a gyerekek elsajátíthatják a gyertyaöntés, a kosárfonás, a mézeskalács-sütés, a gyöngyfűzés, a nemezelés technikáját, a Magyar Kézműves Szövetség Nyitott műhelyében pedig a kovácsmesterség mutatkozik be idén.

A karitatív faházban több jótékonysági szervezet várj az adományokat, de kiemelt programok keretében gyűjtenek a nagydobronyi magyar árvaházban élő gyerekeknek és a Budai Gyerekkórház javára is. December 1. és 24. között minden nap sötétedéstől fényfestéssel készülnek a Gerbeaud-ház falán, amelyet kora délutántól zárásig láthat a vásár közönsége. A iparművészeti ajándéktárgyak kínálatáról a Magyar Kézműves Szövetség tagjainak és más, magas művészi értéket és minőséget képviselő, mintegy 20 mesterséget felvonultató kézművesei gondoskodnak.

Bán Teodóra felidézte, hogy a BFTK 2016-ban megalapította a Budapest Turizmusáért Díjat, amelyet évente egy olyan turisztikai szereplőnek, szolgáltatónak, vagy projektnek adományoz, amely belföldi és nemzetközi viszonylatban egyaránt hozzájárul a Budapest márka építéséhez és a desztináció vonzóbbá tételéhez. Az elismerést idén a Hungaroring Sport Zrt. kapta sokéves professzionális szervezőmunkájának elismeréseként.

A díjat Gyulay Zsolt, a vállalat elnök-vezérigazgatója vette át, aki kiemelte: az utóbbi években a cég mintegy 500 ezer vendéget fogad rendezvényein és sokan dolgoznak azért, hogy ezek sikeresek legyenek. Elmondta, hogy a magyarországi Forma–1-es helyszínt a legszerethetőbb futamok között tartják számon, amelyet elsősorban Budapest közelségének és hangulatának, gasztronómiájának és lehetőségeinek köszönhet.