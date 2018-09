Béremelési rekord a pedagógusoknál

Az elmúlt években a kormány a rendszerváltás óta a legnagyobb pedagógusbér-emelést hajtotta végre – hangoztatta Bódis József oktatási államtitkár szerdán Budapesten.

Az államtitkár sajtótájékoztatóján kifejtette: a folyamat 2013-ban kezdődött, 34 százalékos emeléssel, majd ezt követően minden évben 3,5 százalékkal nőttek a bérek, és összesen átlagosan 50 százalékos bővülés történt a keresetekben. Bódis József úgy fogalmazott: a pedagógusok bérviszonyai meghatározzák munkájuk minőségét, a gyermekekhez való viszonyukat, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő megbecsülésben részesüljenek.

Az államtitkár sajtótájékoztatóján kifejtette: a folyamat 2013-ban kezdődött, 34 százalékos emeléssel, majd ezt követően minden évben 3,5 százalékkal nőttek a bérek, és összesen 50 százalékkal bővültek a kerestek. Hozzátette: egy egyetemi végzettséggel bíró, pályakezdő pedagógus az emelés előtti 130 ezer forinttal szemben 203 ezer forinttal számolhat. Egy szintén egyetemi végzettségű, 20 éve a pályán lévő pedagógus 173 ezer forint helyett 335 ezer forintot vihet haza. Főiskolai végzettségű, 20 éve a pályán lévő pedagógus bére 149 ezer forintról 301 ezer forintra nőtt.

Az oktatási államtitkár hozzátette: a béremelés nemcsak a tanárokat, tanítókat érintette, hanem az óvónőket, óvodapedagógusokat is. Kitért arra is, hogy a jövő évi költségvetésben 315 milliárd forint szerepel a megemelt pedagógus bérekre. Mint mondta: nem szeretnének megállni, a törekvésük, hogy ezen az úton tovább haladjanak és érezhető béremelést tudjanak biztosítani a jövőben is az érintettek számára.

Kérdésre azt mondta: a pedagógus életpályamodellről bizonyos érdekvédelmi szervezetekkel már tárgyaltak és abban maradtak, hogy a tapasztalatok alapján hozzányúlnak a minősítési rendszerhez. Jelenleg ugyanis vannak jól teljesítő pedagógusok, akik nem is kérik a minősítést, a rendszer tehát finomításra szorul.

Szerinte a minősítéshez kapcsolódva egy másfajta bérezéssel kellene a minőségi munkát elismerni. Most ebben gondolkodnak, de még a folyamat elején járnak, és szakmai szervezetek véleményét is mindenképpen szeretnék begyűjteni – mondta.