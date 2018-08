Egy nap múlva kezdődik a Sziget

Holnap startol a Sziget fesztivál. A kezdéshez már szinte minden készen áll. Csaknem 10 ezren költöztek már be a kempingekbe. A világ minden tájáról érkeztek idén is, a legnagyobb rohamra holnap számítanak, a szervezők szerint pedig idén látogatócsúcs is lehet – közölte az M1 Híradója.

Hétfő este óta folyamatosan telnek meg a helyek a kempingekben, a legtöbben már elfoglalták a helyüket a fesztivál idejére.

A III. kerületi Fő téren egyenként, majd pedig egyszerre kapcsoltatták be a Sziget fesztivál helyszíneit. A mérőműszer szerint a leghangosabb tervezett hangerő sem lépte túl a megengedett 55 decibel értéket. A hangnyomást a város öt különböző pontján folyamatosan mérik majd a fesztivál ideje alatt. Aki mégis túl nagy zajt hall otthonában, telefonon és e-mailben is tudja jelezni a szervezőknek.



A nagyszínpad lesz idén is a fesztivál központi helyszíne. Itt is minden készen áll, már az utolsó zászlókat tűzik ki, a színpadon pedig a reflektorok is a lassan a helyükre kerülnek. A vendéglátóhelyek is nyitásra készen várják a fesztiválozókat.

Idén is szigorúan átnézik a csomagokat a beléptetésnél. A fesztiválra csak érvényes jeggyel és személyazonosító okmánnyal engedik be a látogatókat. A fiatalokra pedig csaknem 1200 fős biztonsági szolgálat vigyáz majd. A Sziget idejére tűzoltóságot és kórházat is kiépítettek, a rendezvény területe fölött pedig ideiglenes légtérzárat biztosítanak.

A fesztiválon most sem lehet készpénzzel vásárolni. Karszalaggal, vagy a helyszínen kiváltott fesztiválkártyával lehet fizetni. Aki pedig nem akar sorba állni, mobilapplikáción keresztül is tud pénzt tölteni a karszalagba beépített chipre. A jegyek rohamosan fogynak, így a szervezők idén rekord látogatottságra számítanak.

A 26. Sziget fesztivál programjai szerdán délután kezdődnek, az este főszereplőjeként pedig az amerikai rapper, Kendrick Lamar lép színpadra.