Folytatódik a kánikula

A többórás napsütés mellett erősödő gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, és délen helyenként, az ország északi felén délutántól elszórtan zápor, zivatar is várható – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Késő estére 21 és 27 fok közé hűl le a levegő.

Elszórtan kialakulhatnak zivatarok

Vasárnap egy-egy helyen a Dunántúl délkeleti részén, esetleg délen illetve a délutáni óráktól főként az ország északi felén elszórtan zivatarok alakulhatnak ki, amelyekhez erős vagy viharos szél, néhol intenzív csapadék, jégeső társulhat. A késő esti óráktól elszórtan továbbra is kialakulhatnak zivatarok intenzív csapadék kíséretében.

Hőség miatt szinte az egész országban figyelmeztető jelzés van érvényben.

Jövő héten még ennél is melegebb lesz

Itthon is az idei nyár legkeményebb hőhulláma tombol, amelynek még koránt sincs vége. Jövő héten még melegebb lesz az időjárás, pedig sokan már most is nehezen viselik a forróságot.

Az orvosok arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor 3-4 liter vizet is meg kell inni egy nap. Azoknak pedig, akik ilyenkor odakint, vagy nem légkondícionált helyen dolgoznak, ennek a dupláját.