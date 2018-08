Jövő héten még ennél is melegebb lesz

Itthon is az idei nyár legkeményebb hőhulláma tombol, amelynek még koránt sincs vége. Jövő héten még melegebb lesz az időjárás, pedig sokan már most is nehezen viselik a forróságot. Az orvosok arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor 3-4 liter vizet is meg kell inni egy nap. Azoknak pedig, akik ilyenkor odakint, vagy nem légkondícionált helyen dolgoznak, ennek a dupláját.