Hosszabb lesz a felvételi jogorvoslat elbírálási ideje

A felvételi eljárásban hozott besorolási döntéssel szemben fellebbezés helyett már kizárólag közigazgatási per indítható; az Oktatási Hivatal azt javasolja, hogy keresetet – számolva a pervesztesség esetén fizetendő perköltséggel is – alapos megfontolást követően nyújtsanak be az érintettek – írta a Magyar Hírlap szombati számában.