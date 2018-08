Új képzés segíti a jövőben a védőnők munkáját

Laktációs (szoptatási tanácsadó) képzést indít a jövőben a kormány, hogy ezzel is segítse a védőnők munkáját, a programot az akkreditációs képzésbe illesztik - mondta az egészségügyért felelős államtitkár az anyatejes táplálás világnapjához kapcsolódó sajtótájékoztatóján pénteken, Budapesten.

Nagy Anikó kiemelte, komplex ápolói programot készít az egészségügyért felelős államtitkárság, a bér, a szakképzés, az ösztöndíj és a lakhatás területét is beleértve. Azt szeretnék, ha ennek a területnek az elismertsége emelkedne. Az államtitkár a világnap (augusztus 1.) és a szoptatás hete eseménysorozata kapcsán hangsúlyozta, a szoptatás nemcsak az élet alapja, de a megelőzés leghatékonyabb formája is, hiszen jelentősen meghatározza a gyermek további egészségi állapotát, továbbá a szoptatás az anyát is védi bizonyos megbetegedésektől.

A kormány felelőssége hatalmas az anyatejes táplálás ösztönzésében, és a társadalom minden rétegét megszólítva kell a figyelmet felhívni a szoptatás jelentőségére, ezzel együtt pedig ösztönözni kell az anyákat arra, hogy szoptassák gyerekeiket – hangoztatta. Nagy Anikó közölte, Magyarországon jól működik az anyatejgyűjtő hálózat, ahonnan csak egészséges anyatej kerülhet ki olyan gyerekekhez, akik valamilyen okból nem tudnak anyatejhez jutni. Hozzátette, a kormány 2016-ban 1800 forintról 2700 forintra emelte a leadott anyatejért járó adómentes juttatást.

Az államtitkár megemlítette, hogy az elmúlt években számos jó kormányzati döntés született a családok támogatása érdekében, kezdve az adórendszertől a különböző támogatások kiterjesztéséig. Emellett 10 milliárd forint keretösszegig lehet augusztusban családbarát szülészetek kialakítására pályázni. Jelezte, 2016 óta jelentősen nőtt azoknak a csecsemőknek a száma, akiket hat hónapos korukig kizárólag anyatejjel tápláltak. Ugyanakkor – fűzte hozzá – még mindig hárommillió doboznyi tápszer fogy évente Magyarországon, ami soknak mondható.

Bábiné Szottfried Gabriella, az Egészségügyi Szakmai Kollégium védőnőtagozatának elnöke a sajtótájékoztatón fontosnak nevezte a laktációs szakemberképzés elindítását a védőnőknél, mint mondta, ezzel a munkájuk még hatékonyabbá válhat. A szakember kitért arra, hogy még mindig sok a tévhit a szoptatással kapcsolatban, és bár természetes folyamatról van szó, mégis tanulni kell.

Bábiné Szottfried Gabriella azt mondta, hogy a szoptatás támogatásában komplex szemléletmódot kell kialakítani a család, az ellátó- és védőnői rendszer együttműködésével.