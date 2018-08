Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk – Reggeli hírexpressz

Kezdje a napot a hirado.hu híreivel!

Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk – Felhőszakadásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat a nyugati és déli megyékben, hőségre az egész országban.

Soros György tervét hajtja végre a spanyol kormány – Az erőszaktól sem riadnak vissza a migránsok, ha be akarnak jutni az Európai Unió területére. Több spanyol csendőr is megsérült, amikor áttörték a határkerítést Ceutánál.

Visszatér mindenki kedvenc űrlénye, Alf – A Warner Bros felélesztené a négy évig futó vígjátékot.

Trump ismét amerikai médiumokat támadott – Donald Trump amerikai elnök csütörtökön ismét amerikai médiumokat támadott, Twitter-bejegyzésében ezúttal az MSNBC televízió reggeli magazinját és a CNN hírtelevíziót vette célkeresztjébe.

Legalább öt helyen forgatnak egy átlagos napon Magyarországon – Kétezernél is több filmforgatási célú közterület-használati kérelem érkezett be tavaly a Magyar Nemzeti Filmalap (MNF) Zrt.-hez, és a filmvilág hazai helyszínek iránti érdeklődése az idén sem esett vissza: július közepéig az ezret is meghaladta az engedélyigénylések száma. Egy átlagos napon országszerte legalább öt különböző helyen forgatnak – írta a Világgazdaság pénteken.