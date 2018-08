Üljön egy asztalhoz a Vöröskereszttel

Empathy Cafe&Bistro néven közösségi tér nyílik Budapest szívében, az Arany János utcában, ahol egyébként a Magyar Vöröskereszt székháza is található: mindenki, aki betér ide, fogyasztásával a szervezet karitatív munkáját támogatja – az Empathy nem csupán egy charity kávézó és bisztro kíván lenni, hanem egy olyan közösségi- és alkotótér is, ami fontos társadalmi témáknak ad teret az empátia jegyében.

A Magyar Vöröskereszt a jövő héten, Arany János utcai székházának földszintjén egy speciality kávézó-bisztrót nyit Empathy Cafe&Bistro néven. A szervezet a korábban kihasználatlanul álló földszinti garázsbeállóját és a mellette található irodát gondolta újra és alakította át vendéglátóhellyé. A beruházás a Google alapítványi támogatásából, valamint széleskörű hazai összefogás eredményeként valósulhatott meg. A projektben résztvevő cégek saját termékeiket, szolgáltatásaikat térítésmentesen ajánlották fel, vagy jelentős kedvezményt biztosítottak ezekből a jó ügy érdekében – derül ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből.

Fotó: MVK

A hamarosan megnyitó vendéglátóegység több különlegességgel várja majd a vendégeket. A hely meghatározó itala az a magas minőséget képviselő, speciality kávé lesz, amelyet egy Costa Rica-ban élő magyar, Bányai László termel és Tóth Sándor a szekszárdi Kávé Háza vezetője pörköl. Ételfronton pedig háromféle DOP lángos közül választhatnak a falatozni vágyók. Ezt a fogást a hagyomány és az innováció fúziója ihlette, félúton van a római pizza és a magyar lángos között, amelyre friss, hazai alapanyagokból készült feltétek kerülnek az ismert balatoni gasztro szakember, Bezerics Dani (Paletta) kreációiból. Italfronton többek között a Laposa Birtok kéknyelűjét lehet megkóstolni. A pincészet egyébként az idei évjáratú boraik bolti eladásaiból is támogatja a szervezet véradásszervezési munkáját.

Pásztory Dóra, Szabó Simon és Szabados Ágnes is ajánlott fel könyvet a közösségi könyvespolcra (Fotó: MVK)

Az étel- és italkínálat kialakításában egyébként alapvető szempont volt, hogy lehetőség szerint hazai termelőktől származó alapanyagokkal dolgozzon az Empathy konyhája és az is, hogy működése minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjon maga után. Utóbbira remek példa, hogy a kávézó szinte teljesen száműzi a műanyagot, nem használnak majd PET palackokat, hanem csapvízből készítenek szűrt és magnéziummal dúsított vizet a BWT által felajánlott technológiával. Újrahasznosított tálalóeszközeik lesznek, a mosogatásához pedig csak zöld tisztítószereket használnak majd, hogy minél kevésbé terheljék a környezetet. A megmaradt ételeket a Budapest Bike Maffia segítségével szeretnék majd eljuttatni a hajlék nélkül élőknek saját ellátó intézményeinkbe.

Fotó: MVK

Az épület kialakításánál figyeltek a látás-, mozgás- és a hallássérültek megváltozott igényeire és az akadálymentesítésre is. Az Empathy-ba bekerült egy úgynevezett indukciós hurok, amely a hallássérültek számára könnyíti meg a kommunikációt. Ez egyelőre egyedülállónak számít a hazai vendéglátásban. A kivitelezés kezdeti szakaszában egyébként a Vöröskereszt szolgáltató házának hajléktalanjai is részt vettek, elsősorban a bontási munkálatokat végezték. A hely szimbóluma egy 16 méter hosszú vendégasztal lesz, amellyel a Vöröskereszt fizikailag is szeretné megjeleníteni az Empathy fő mondanivalóját, hogy: „Üljünk egy asztalhoz és tegyük félre az előítéleteinket!”.

A kávézó közösségi- és alkotótér funkciója már a nyitás előtt elindult, hiszen az Empathy közösségi könyvespolcára közel 100 ismert és elismert ember, színészek, írók, médiaszemélyiségek, zenészek és vendéglátósok ajánlották fel kedvenc könyvüket, vagy saját alkotásukat, amelyekbe kézírásukkal jegyezték be az empátiáról vallott gondolataikat. „A Magyar Vöröskeresztnél hiszünk abban, hogy egy nagy múltú szervezet, akkor lehet időtálló, ha képes a megújulásra.” – mondta el Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója hozzátéve, hogy 137 éve humanitárius feladatok széles körét látják el idehaza és a határainkon túl.

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója (Fotó: MVK)

„Az elmúlt években egy tudatos szemléletváltással új utakat is keresünk, hogy segítő tevékenységünket a továbbiakban is zavartalanul tudjuk végezni. Ezen az úton tett legújabb és legmerészebb vállalkozásunk, az Empathy Cafe&Bistro, ami nem csupán egy charity kávézó lesz, hanem egy olyan közösségi tér, ami fontos társadalmi témáknak is otthont adhat” – közölte a legnagyobb hazai humanitárius szervezet vezetője. Az Empathy Cafe&Bistro augusztus 6-án nyitja meg kapuit és várja a vendégeket, akik nem csak ehetnek, ihatnak és jól érezhetik magukat egy izgalmas, új helyszínen, hanem fogyasztásukkal ráadásul támogatják is a Magyar Vöröskereszt segítő tevékenységeit.