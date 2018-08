Megszűnőben van a sajtószabadság Magyarországon az MSZP szerint

Példátlan, ami ma Magyarországon a médiában történik, az MSZP szerint megszűnőben van a sajtószabadság - mondta Őrsi Gergely, az ellenzéki párt fővárosi alelnöke csütörtökön Budapesten. A Jobbik úgy értékeli a HírTV-vel történteket, hogy most épül ki a fideszes véleményterror.

Őrsi Gergely azt mondta, a Fidesznek az a kifejezés, hogy a sajtó szabad, azt jelenti: a Fidesz-közeli oligarcháknak – Habony Árpádnak, Mészáros Lőrincnek és Nyerges Zsoltnak – szabad médiát vásárolni, majd azt utána a Fidesznek szabad állami hirdetésekkel működtetni, nem egy esetben veszteségesen. Egy normális demokráciában egy sajtótermék tulajdonosa a médiáját befektetésnek tekinti és nem fegyvernek egy nagyobb, korrupcióra épülő játszmában – jelentette ki. Az MSZP-s politikus szerint nem normális, hogy a fideszesek azt mondták a HírTV-vel történtekről, elégtételt éreznek, és elismerték azt is, hogy az ő tévéjük volt, amit elvettek tőlük.

Szerinte az a fő kérdés, mit éreztek azok az emberek, akiktől egyik napról a másikra elvették a szabad tájékozódás lehetőségét, megszüntették az általuk nézett tévéket, internetes portálokat, újságokat. Emlékeztetett arra, az MSZP múlt héten népszavazási kezdeményezéseket nyújtott be, hogy az állami hirdetéseket igazságosan – az olvasottság, a nézettség és a hallgatottság arányában – osszák el. Őrsi Gergely értékelése szerint a HírTV-vel történtek bizonyítják ennek létjogosultságát.

Szolidárisak a szocialisták az elbocsátott hírtévésekkel

Bihal Dávid, az MSZP elnökségi tagja elmondta, szolidárisak a Hír TV dolgozóival és azt kérte tőlük: “bízzanak bennünk, bízzanak abban, hogy ez nem sokáig fog (…) így menni, hogy az önök munkája a politika kénye kedvének lesz kiszolgáltatatva”. A kivándorlással kapcsolatban a szocialista politikus közölte, arra kérik a kormányt, fejezze be az ámokfutást, a fiatalok “elüldözését” az országból, teremtsenek élhető, normális életet.

Mester Barnabás, az MSZP EU-szakértője elmondta, a probléma megoldására hazaváró programot dolgoztak ki, hogy megakadályozzák a kivándorlást, hogy a kivándoroltak hazaköltözzenek és itthon is maradjanak. Javaslataik között szerepel az első diploma ingyenessé tétele, illetve vállalkozást segítő programok indítása. Fontosnak nevezte a kivándorolt magyarok érdekképviseletét, és kivándorlásügyi államtitkárság létrehozását javasolta. Hozzátette: hatszázezer magyar él külföldön és a Központi Statisztikai Hivatal mikrocenzusából az is kiderült, hogy további félmillióan gondolkodnak azon, hogy kivándorolnak. Negyedmillióan el is határozták, hogy elhagyják az országot – jegyezte meg.

Párhuzamot vont Jobbik az SZDSZ és Orbán Viktor között

Hegedűs Lorántné, az ellenzéki párt alelnöke csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: „az egykori SZDSZ-es holdudvar által képviselt liberális véleményterror utódjaként most épül ki a fideszes véleményterror”. Az SZDSZ legjobb tanítványa maga Orbán Viktor – folytatta – , aki szerint a média egyfajta kollektív tudatmódosító szer. Hozzátette: bolsevik hagyomány az, amit a miniszterelnök képvisel, azaz az ellenvélemények és általában az alternatív gondolkodás megsemmisítését.

Hegedűs Lorántné értékelése szerint azért történt mindez, mert Magyarország gazdasági válság küszöbén áll, ezért az Orbán-kormánynak igazán fontos most, hogy mindenfajta ellenvéleményt kiirtson a közéletből. Szerinte nincs válasz alapvető gazdasági, társadalmi problémákra, a nemzeti sorskérdésekre. Ha igaza lenne a Fidesznek bármiben is, akkor ütköztetné véleményét másokéval – magyarázta.

Az alelnök azt mondta, a Fidesz nem tudja és nem is akarja megvédeni a véleményét, ezért inkább arra törekszik, hogy egysíkúvá butítsa le a médiapiacot. Azt mondta, a HírTV hűlt helyén éppen most jön létre az Echo TV 2.0, előbbit is nyilvánvalóan állami hirdetések útján fogják közpénzekkel kitömni, hogy 0-24 órában kormánypropagandát sugározzon. Hozzátette: szerdán erődemonstráció volt, amikor kvázi karhatalmi eszközökkel foglalták el tévéstúdiót és „zengett a győzedelmi ének Orbán vad népe ajkain”.

Hegedűs Lorántné különösen fontosnak nevezte az értelmiség megnyilatkozását az ügyben. Azt mondta, a jobbikosok “utolsó csepp vérükig” küzdeni fognak azért, hogy a szabad vélemény eljusson az emberekhez.

Folytathatja munkáját a Jobbik párttévéje

Arra a kérdésre, mit szólnak ahhoz, hogy az Európai Néppárt szóvivője elutasította a Jobbik esetleges csatlakozását az uniós pártcsaládhoz, az alelnök azt mondta, jelenleg programot ír a Jobbik az európai parlamenti választásra, annak elkészülte után döntenek a listáról. Hozzátette: a választás után az újonnan felálló frakciókban megnézik, milyen partnereket találnak. Az új kampánybeszámolóval kapcsolatos kérdésre Hegedűs Lorántné azt mondta, azért kellett új beszámolót készíteniük, mert voltak olyan számlák, amelyeket később küldtek be a szervezetek.

A Jobbikhoz köthető N1TV-nél történt felmondásokról azt mondta, a televízió folytatja munkáját, új munkatársakat vesznek fel. Az alelnök cáfolta és hazugságnak nevezte az N1TV távozott főszerkesztőjének szavait, miszerint nem volt tiszta az elnökválasztás a Jobbikban.