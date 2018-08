Közösen gyakorolnak a magyar és brit vadászpilóták

Közösen gyakorlatoznak magyar és brit vadászpilóták ezekben a napokban Kecskeméten. A NATO-ban természetesen azonos oldalon áll a két légierő, de most voltak olyan feladatok is, amikor egymás ellen kellett küzdeni. Az elmúlt években is voltak már hasonló kiképzések. Az idei év egyik újdonsága, hogy a magyar pilóták kipróbálhatták a brit légierő Typhoon tipusú kiképző gépeit – közölte az M1 Híradója.