Játékos módon tanulhatják meg a gyerekek a bűnmegelőzést

Több száz helyszínen tartanak bűnmegelőzési foglalkozásokat a rendőrök idén nyáron is. Sőt, külön bűnmegelőzési táborokat is szerveztek. A gyerekek sokszor játékos módon tanulhatják meg, hogyan kerülhetik el, hogy balesetek vagy bűncselekmények áldozatai legyenek. A helyes internethasználat is része a programnak – közölte az M1 Híradója.