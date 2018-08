Legfőbb értékként kezeli a családot a kormány

A magyar kormány a családot tekinti a legfőbb értéknek, politikája fókuszában a család, a gyermek és az egészség áll – hangoztatta az egészségügyért felelős államtitkár szerdán Budapesten, egy szakmai fórumon.

Nagy Anikó a szoptatás hete apropóján rendezett konferencián úgy fogalmazott, az anyatejes táplálás hirdetése az egyik legfontosabb dolog. Tavaly emelkedett a szoptatott babák száma, ami szemléletváltást tükröz az újszülöttek táplálásában – fűzte hozzá. Kijelentette, fontos, hogy minél több gyereket tápláljanak anyatejjel, mert ezzel különleges lelki kapcsolat alakul ki anya és gyermeke között. Fontosnak nevezte ugyanakkor, hogy az édesapákhoz is hasonlóan kötődjenek a gyerekek.

Nagy Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium védőnői tagozata és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége Fókuszban az édesapák címmel megtartott konferenciáján az államtitkár kuriózumként említette az anyatej szervezett gyűjtését Magyarországon. Megjegyezte, az elmúlt 1,5 évben kétszeresére nőtt a leadott anyatej literjéért kapott juttatás. Az anyatejes táplálás támogatásában a szaktárcának szerteágazó szerepe van, azonban – fűzte hozzá Nagy Anikó – még mindig hárommillió doboznyi tápszer fogy Magyarországon, ami soknak mondható.

Kitért arra is, a gyermekvállalásnak és a gyermekek egészséges fejlődésének alapja a család, és ebben fontos az édesapák támogatása is. El kell ismerni az ő szerepüket is a családban, így a családtámogatások minden formáját ők is igénybe vehetik – emelte ki. „A gyermek, a család hatalmas érték, amelyet féltő kézzel óvnunk kell. Az anyatej pedig kincs, a szoptatás pedig az élet alapja” – fogalmazott az egészségügyért felelős államtitkár.

Bábiné Szottfried Gabriella, a szakmai kollégium védőnői tagozatának elnöke arról beszélt, hogy a szoptatásról komplexen kell gondolkodni, vagyis az nemcsak az anya és a gyermek szoros összefonódásáról szól, hanem az őket körülvevő közvetlen környezetről, vagyis az apáról is. Hangsúlyozta, a védőnők a családok legfőbb szövetségesei, támaszai, tanácsadói és legtöbb esetben „információs központok” is.

Augusztus 1. az anyatejes táplálás (a szoptatás) világnapja. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1993-ban döntött megtartásáról, az ezt követő napokat pedig anyatejes világhétté nyilvánította.