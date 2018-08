Augusztus első napját is a kánikula jellemezte

A nyár eddigi legnehezebben elviselhető napjával indult az augusztus. Nem volt melegebb 32-33 Celsius-foknál, de a magas páratartalom miatt magasabb volt a hőérzet. Elkezdődött a roham a légkondicionálókért – közölte az M1 Híradója.

Szerdán országszerte folytatódott a kánikula. Sok helyen már a kora reggeli órákban 26-28 fokot mutattak a hőmérők. Napközben pedig néhol egészen 34 fokig is felmelegedett a levegő. Aki tehette a vízpartra menekült.



Az autószerelőknél folyamatos a gépkocsik légkondicionálóinak tisztítása. Az egyik budapesti gumisnál pedig még mindig vannak olyan vendégek, akik csak most cseréltetik le téli abroncsaikat. Szakértők szerint ilyen forróságban téli gumikkal közlekedni több szempontból is veszélyes, ugyanis növekedhet a féktávolság, ez által az autó biztonságérzete csökken, de a csúszásveszély is fennáll.

Az extrém meleg miatt Baranya megye kivételével országszerte figyelmeztetés volt érvényben. Riasztást adtak ki felhőszakadás miatt, délután ugyanis zivatarzóna érte el az országot. Az esők azonban csak átmeneti felfrissülést hozhatnak, jelentős lehűlésre továbbra sem számíthatunk.