A társadalmat védi a bíróság az olaszliszkai gyilkosság ítéletében

A napokban két, évekkel ezelőtti súlyos bűncselekmény ügyéről is sokat lehetett olvasni a sajtóban. A Cozma-gyilkosság egyik vádlottja ugyanis a teljes büntetés lejárta előtt kijöhetett a börtönből, az olaszliszkai kegyetlen gyilkosság harmadrendű vádlottját viszont benntartotta a bíró.

2006. október 15-én Szögi Lajos földrajztanár két kisebbik lányával a közeli Vámosújfaluba tartott. Olaszliszkán áthaladva a közlekedési szabályokat betartó tanár autója előtt átszaladt az úttesten egy helyi kislány, s ennek következtében az út melletti vízelvezető árokba esett. Szögi Lajos megállt, hogy megnézze, nem lett-e baja a gyereknek, de addigra a gyerek rokonai odaértek és rátámadtak, a pedagógust pedig két kislánya szeme láttára verték agyon.

Helyszíni tárgyalás Olaszliszkán, 2008. július 2-án (Fotó: MTI/Vajda János)

Mennyire dönthet szabadon egy bíró?

ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint egy büntetés-végrehajtási bírónak van egy erőteljes szabadsága a feltételes szabadlábra bocsátás tekintetében, ugyanakkor a törvényben előírtakhoz is tartania kell magát és követnie kell a jogalkotói szándékot.



Az alkotmányjogász a 2010-ben szigorított büntetőjog politikával ért egyet, melynek értelmében a bűncselekmény áldozatai és a kárt vallottak fokozottabb védelmet élveznek – mondta el Lomnici Zoltán az M1 szerda esti műsorában.

A társadalom védelme fontosabb

A büntetés-végrehajtási bíró azzal indokolta döntését, hogy a bűncselekmény az elmúlt időszak legbrutálisabb tettje volt. A társadalomban pedig olyan elementáris ellenérzést váltott ki, hogy a bíróság indokoltnak tartotta a további fogvatartást.

Ezért döntött úgy a Balassagyarmati Törvényszék, hogy helyes magaviselete ellenére sem engedi szabadon az elkövetőt, mert a társadalom további védelme fontosabb, mint a férfi reintegrációja.

A Cozma-gyilkosság ítéletével kapcsolatban Lomnici Zoltán elmondta, ott a Szombathelyi Törvényszék sajtónyilatkozata szerint, ügyészi indítványra, korábban fogházra minősítették a most már szabadlábra helyezett Sztojka Iván büntetését, akinek ezentúl is pontosan meghatározott szabályokat kell betartania, sőt egy pártfogó felügyelőt is kirendeltek mellé.