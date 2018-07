Korlátlanul utazhatnak a diákok a MÁV Vakáció-bérletével

Idén is népszerűek a MÁV-START kedvezményes Vakáció-bérletei, a 60 napig érvényes változatot azonban már csak holnap lehet megvásárolni. Azok a diákok, akik élnek a felkínált lehetőséggel, egészen szeptember végéig korlátlanul utazhatnak a belföldi vonatokon. A különféle szezonális termékekből eddig több mint 20 ezret értékesített a vasúttársaság.

Borfesztivál Csongrádon? Pontyparti Vonyarcvashegyen? Népművészeti vásár Jászberényben? Még számtalan programot tartogat és csak most indul be igazán a nyár, hiszen az országjáróknak, a fesztiválozóknak és a gólyatáborozó diákoknak mindenféleképpen érdemes kihasználniuk a vasúttársaság Vakáció-bérletei által kínált lehetőségeket – emlékeztet közleményében a MÁV, amit a hirado.hu-nak is eljuttatott. Mint írják, azok is jól járhatnak a kedvezményes bérletekkel, akik a sikeres felvételi és a szeptemberi iskolakezdés után sem szeretnének leállni a pörgéssel.

Ismertetik, a korábbi évek kedvező tapasztalataiból kiindulva a vasúttársaság idén is meghirdette népszerű, korlátlan utazást biztosító Vakáció-bérleteit, ezek közül a 60 napos változat még holnap (aug. 1.) megvásárolható, s egészen szeptember végéig felhasználható.Kiemelik, ennek nagy előnye, hogy érvényes diákigazolvánnyal korlátlan utazást biztosít másodosztályon a MÁV-START és a GYSEV teljes belföldi hálózatán, és még gyorsvonati pótjegyet sem kell váltani hozzá. (A többi feláras vonat esetében viszont – ilyen például az InterCity – a pót- és a helyjegyek megváltása alól nem ad mentességet.) A 60 napos Vakáció-bérlet 24 900 forintért kapható a vasúti személypénztárakban, de jegyértékesítő automatában, vagy interneten is meg lehet vásárolni.

Ha valaki nem akar vagy tud ennyi pénzt kiadni, annak még ott van a 30 napos bérlet, ami 15 900 forintba kerül, és augusztus 15-ig lehet megvenni, felhasználni szeptember 14-én, 24 óráig lehet.

Hatalmas sikerről is ír a közlemény a különféle bérletek kapcsán, ugyanis mint írják, idén nyáron a különféle szezonális termékekből eddig több mint 20 ezer fogyott, külön kiemelve a 90 napos, tehát egész nyaras Vakáció-bérlet sikerét, amiből 43 százalékkal többet értékesített a vasúttársaság a múlt év hasonló időszakához képest. A tapasztalatok szerint a nyári bérletekkel leginkább a Balatonhoz vonatoznak szívesen a fiatalok, de rajtuk kívül is sokan keresik fel „a magyar tengert”: június közepétől július 25-ig például 768 ezernél is többen fordultak meg a Balatonnál vonattal, ami 6 százalékos növekedést jelent a tavalyi adatokhoz képest.