Mik az időskori vezetés korlátai?

Magyarországon tíz, öt, majd a kor előrehaladtával kétévente hosszabbítani kell a vezetői engedélyeket. Jogosítványt hosszabbítani azonban még 80 éves kor felett is lehet, ha azt a vezető egészségi állapota megengedi. Mik az időskori vezetés határai?

Negyven év fölött már csak öt évre adják meg a jogosítványt és utána folyamatosan csökken ez az időtartam – mondta az M1 Ma Reggel című műsorában a közlekedési szakjogász. Borbély Zoltán hozzátette, látott már 80 éves nagyon biztonságosan vezető embert, és látott már 30 év körüli, teljesen alkalmatlan vezetőt is. Mint elmondta, foglalkozik olyan üggyel, amelyben a 80 év fölötti képviseltje mellé egészen nyugodtan beülne, azonban olyan is volt, amikor már maga javasolta az ügyfélnek, hogy ne üljön volán mögé.

Kulcsfontosságú a reakcióidő

„A kor nyilván nagyon sokat számít, hiszen az én vesszőparipám a reakcióidő egyéniesítése. A magyar jog egy 0,7 szekundumos átlag reakcióidőt számít – de ez mindannyiunk esetében más” – fejtette ki. A kor előrehaladtával ez a reakció hosszabb lehet.

Arról is beszélt, hogy az időskori vezetésnek számos feltétele van, és ha például egy idősebb sofőr balesetet okoz, akkor nagy eséllyel pályaalkalmassági vizsgát kell tennie – egyes megyékben ez már a 60 év feletti autósokra is vonatkozik.

Szigorú vizsgálatnak vetik alá a PÁV-on a vezetőket

Leszögezte azonban, hogy a vezetői alkalmasságot elsősorban az illetékes minisztérium pályaalkalmassági vizsgálati (PÁV) hatósági főosztálya állapítja meg. A vizsgálat reflextesztből és pszichológiai részből áll, esetenként közlekedéspszichológus és igazságügyi szakértő segítségével hozzák meg a döntést.

Az ittas vezetés komoly szankciókat von maga után

A szakértő arról is beszélt a műsorban, hogy ha valakit bűncselekmény – például ittas vezetés miatt – eltiltanak a vezetéstől, akkor számára kötelező az utánképzés – még abban az esetben is, ha csak egy hónapra tiltják el. Ha azonban a vezetéstől eltiltást kategóriára korlátozzák – tehát a bíróság nem a teljes vezetési alkalmasságot kérdőjelezi meg –, akkor nem kell ilyen vizsgát tenni. Megjegyezte, vannak olyan bírók, akik egyáltalán nem alkalmazzák a kategóriakorlátozást ittas vezetés esetében, csak a teljes eltiltást.

Nemcsak a vezetőknek kell szigorú szabályoknak megfelelni

Szóba került az is, hogy mi történik, ha valaki elalszik vezetés közben. Az alvási apnoé szindróma például már szóba került a veronai buszbaleset esetében is – emelte ki –, amely betegség lényege, hogy valaki a betegségből adódó kialvatlanság miatt elaludhat teljesen váratlan helyzetekben, akár vezetés közben is. Borbély Zoltán szerint ez már orvosi hatáskörbe tartozik.