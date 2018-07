Hazánkba is megérkezett a kánikula

Már 6 megyében és a fővárosban van másodfokú figyelmeztetés a hőség miatt. Sok helyen osztanak vizet, locsolják az utakat, de népszerűek a párakapuk is. A csúcsértékek ma is 34 Celsius-fok körül lesznek, így az orvosok azt tanácsolják, hogy aki teheti, húzódjon árnyékba vagy keressen egy légkondicionált helyiséget – közölte az M1 Híradója.

A rendkívüli hőség miatt vasárnap déltől országosan életbe léptették a vörös kódot – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőre már csaknem az ország felére – köztük Budapestre is – figyelmeztetést adott ki a tartós hőség miatt. A napi középhőmérséklet délután 29 és 34 Celsius-fok között alakulhat. Kedden tovább fokozódik a hőség. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között valószínű.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. a hőségriadó ideje alatt kétszer 12 órás műszakban, mintegy 20 mosó célgéppel locsolja a budapesti utakat. Nappal a lakótelepek, a sűrűn lakott városrészek útjait, az éjszakai műszakban a főútvonalakat. A sínek hűtését csak a BKV megrendelésére végzik az adott vonalakon és időszakban.

Országszerte vizet osztanak a kánikulában

A MÁV a vörös kód ideje alatt a budapesti főpályudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon is ad az utasoknak hűsítő folyadékot. A 35 fokos hőségben ugyanis mindenkinek szüksége van egy kis felfrissülésre.

A vasúttársaság elsődleges célja, hogy utasai számára minél komfortosabb utazást biztosítson, ezért a járművek karbantartása során – a megbízható üzemkészség érdekében – különös figyelmet fordít a vasúti kocsik légkondicionáló és légjavító berendezéseire – írja közleményében a MÁV.



Vidéken 15 helyszínen osztanak ingyenes ásványvizet az utasoknak. Az osztás 10 órától egészen délután 17 óráig tart és mindaddig, amíg az időjárási körülmények indokolják, folytatják az akciót.

Az orvosok szerint a hőség jelentősen megterheli a szervezetet, különösen a gyerekek, az idősek és a krónikus betegek vannak veszélyben. Kázár Ágnes háziorvos azt tanácsolta, mindenképpen hűvös szobában kell tartózkodni, ha van rá lehetőség, gyakrabban zuhanyozzunk, vagy hűtsük magunkat hideg vizes borogatásokkal.

Az állatokra is figyelni kell

A nagy meleg ugyanis a négylábúak szervezetét is megviseli. A szakemberek szerint csak korán reggel és késő délután érdemes kivinni a kutyákat, az aszfaltot pedig el kell kerülni, mert akár égési sérülést is okozhat. A legalkalmasabb valamilyen árnyékos, parkos helyszín, ahol hűvösebb van.

Hőség Budapesten. Fotó: MTI/Marjai János

Kedvenceinknek az élelem mellett fontos a naponta több alkalommal újratöltött vizes tál. Ha módunkban áll nedvesítsük be az állat bundáját vagy úsztassuk meg. Mindezek mellett az állatvédők arra is felhívják a gazdik figyelmét, hogy házi kedvencüket ne hagyják egyedül az autóban – még nyitott ablaknál sem –, mivel a tűző napon a hőmérséklet az autóban rövid időn belül akár 60 Celsius-fokra is felszökhet, amely a bent tartózkodó élőlények számára hosszabb távon végzetes is lehet.

Korábban nyitnak és később zárnak a miskolci strandok

A szökőkutak és ivókutak is a szokásosnál hamarabb működnek a városban – közölte a polgármesteri hivatal. A tájékoztatás szerint a selyemréti strandfürdő minden nap hajnalban fél ötkor nyit és este kilenc óráig fogadja a fürdőzőket. A tapolcai Barlangfürdő és a strandfürdő délelőtt 9 órától este 9 óráig várja vendégeit.

A szökőkutak többsége már reggel 8-kor nyit és este 9-kor zár, és azok az ivókutak, amelyek nem nyithatók-zárhatók, hétfőtől reggel 8-tól este 9-ig, vagy folyamatosan üzemelnek.

A főbb közlekedési utakon – a városrészekben és a belvárosban – kedd délután megkezdik az utak locsolását. A közlemény kitér arra is, hogy amennyiben az Országos Meteorológiai Szolgálat a térségre másodfokú hőségriasztást rendel el, a város több pontján párakapukat állítanak fel és ivóvizet is osztanak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint az egész országban figyelmeztetés van érvényben a hőség miatt. Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom megyében másodfokú a figyelmeztetés. Azt írták, a napi középhőmérséklet hétfőn és kedden az ország jelentős részén 25 Celsius-fok felett alakul, a középső és északi területeken pedig a 27 fokot is átlépheti. A maximumok hétfőn és a hét további részében is jellemzően 29-34 fok között alakulnak.

Jövő héten jön az enyhülés

A meteorológiai szolgálat a Facebookon felhívta a figyelmet, hogy ezen a nyáron a hőmérséklet még nem emelkedett 35 fok fölé Magyarországon, és most sem sok helyen lépi túl ezt a küszöbértéket. A meteorológiai szolgálat azt írta, jövő héten már hűvösebbre fordulhat az idő.

