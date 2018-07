Életbe lépett a vörös kód riasztás

Tikkasztó hőség volt vasárnap szerte az országban, a legtöbb helyen 34 foknál is melegebbet mértek. Sok helyen vizet osztottak, párakapukkal készültek és locsolták az utakat is. Külön figyelnek ilyenkor a hajléktalanokra, hiszen nagy veszélyben vannak ők is a forróság miatt – hangzott el az M1 Híradójában.