Strandok éjszakája után

Az akcióhoz Makótól Kecskemétig, Budapesttől Miskolcig rengeteg fürdő csatlakozott. A legtöbb helyen tovább tartottak nyitva a szokásosnál: volt, ahol egészen hajnal kettőig. Nemcsak fürdeni lehetett, a legtöbb helyen voltak külön programok is: például koncertek vagy szauna-szeánszok.

A strandok éjszakája évről évre egyre népszerűbb, a Zalakarosi Fürdő például megtelt erre az estére. Sokan a holdfogyatkozást is a kültéri medencékből nézték.

Szaunamestereinket megihlette a holdfogyatkozás, hiszen fantasztikus aromaszeánszokat fognak tartani. És mint a hátam mögött is látható, a holdfogyatkozással fantasztikussá vált a hangulat. Úgyhogy: hajrá Zalakaros! – mondta Köves Otília, a fürdő szolgáltatás-vezetője.



A miskolctapolcai barlangfürdő is évről évre küldönleges programokat kínál a strandok éjszakáján. Ugrálóvár, szauna szeánszok és vízi vetélkedők várták idén is a látogatókat. A barlangfürdő vendégei között általában többségben vannak a külföldiek, ezt a szórakozási lehetöséget viszont a környéken élők is igénybe vették.

Miskolctapolcán szombaton is egész napos programokkal várják a vendégeket, egészen éjfélig.

A zalaegerszegi Aquacityben este fél kilenctől várták a fürdőzőket. Többnyire fiatalok és középkorúak látogattak ki, de szép számmal érkeztek családok is. A legtöbben a jakuzzikat választották, de sokan megfordultak a nagyobb medencében és a gyerekmedencében is.

Idén kilencedik alkalommal rendezték meg a strandok éjszakáját, amelyhez az ország 40 fürdője csatlakozott. A programmal az évezredes magyar fürdőkultúra értékeire hívják fel a figyelmet.