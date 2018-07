Újdonságokkal készülnek a Debreceni Virágkarneválra

Több élővirág és ráadásnap – igazi újdonságokkal készülnek idén Debrecenben a Virágkarneválra. Az előkészületek már javában tartanak, de rengeteg még a munka. Tizenhat virágkocsi vonul majd át a városon, amit egyenként százezernél is több virággal díszítenek – közölte az M1 Híradója.

Idén minden korábbinál több élővirágra számíthatnak a Debreceni Virágkarneválra érkezők. Az R&B Dance Hip-Hop tánciskola növendékei is készülnek a karneválra. Csaknem 30 tánccsoport vonul majd a virágkocsik között.

Továbbra is lesz galiba fesztivál a családok évéhez kapcsolódva, a városrészek lakói is díszíthetnek majd kompozíciókat. Emellett egy kivilágított kerékpáros vonulást is szerveznek.

Papp László, a város polgármestere elmondta, idén nemcsak a virágok és programok száma nő, hanem augusztus 21-én egy ráadásnapot is tartanak. Augusztus 20-án idén is lesz aréna-show „Karneváléj” névvel. A fellépők között – mások mellett – ott lesznek A Dal című műsor fellépői is.