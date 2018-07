Rémálom lehet az autóbérlés, ha nem figyelünk oda a részletekre

Kellemetlen meglepetésekben lehet része azoknak, akik nem elég körültekintően foglalják le a bérautót a nyaralás előtt. Ha elsőre szenzációs összeget látunk egy hirdetésben, mindenképpen érdemes utánanézni a felmerülő járulékos költségeknek.

Magyarországon az autóbérléssel kapcsolatos panaszok a többi fogyasztóvédelmi ügyhöz képest csak kis számban fordulnak elő, ezek is javarészt amiatt, mert a szolgáltatást igénybe vevők nem számolnak előre az összes felmerülő költséggel, mondta Horváth György, a Fogyasztóvédők Országos Egyesületének elnöke a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

Képünk illusztráció – Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

A magyar fogyasztók leginkább a külföldi utazásaik során döntenek az autóbérlés mellett. Az érdekvédelmi szervezet vezetője személyes tapasztalatai alapján mesélt a kezdetben rendkívül kedvezőnek mutatkozó bérleti díjakról, amelyek az adók és különböző biztosítások hozzáadását követően megsokszorozódott.

Ha elsőre szenzációs összeget látunk, mindenképpen érdemes utánanézni a felmerülő járulékos költségeknek is – hangsúlyozta Horváth György. Kitért még arra is, hogy a kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében célszerű jó előre tisztázni, hogy a bérlés időtartama milyen kalkuláció alapján történik, ugyanis egyes vállalatok a naptári napokat veszik figyelembe, míg mások a kulcs átadásától kezdődő 24 órás intervallumokat tartják mérvadónak.

A fogyasztóvédő szerint ugyan az internetes rendelés adhat egyfajta biztonságérzetet, de azzal is számolni kell, hogy az adott helyre megérkezve kaphatunk akár olcsóbb ajánlatot is a bérbeadó vállalattól. Persze mérlegelni kell azt is, hogy szezonban a helyszínen nem feltétlenül kapunk rögtön autót, adott esetben napokat is várni kell rá – tette hozzá.

Nem lehet megúszni a büntetés kifizetését

A bérelt autóval való utazás során felmerülő büntetések megtérítése a szerződéskötőt terheli, hívta fel a figyelmet Salamon András ügyvéd. Kiemelte, hogy a bérbeadó az Európai Unió egész területén gond nélkül el tudja érni az autóbérlőt és be tudja rajta hajtani a bírság teljes összegét, valamint az eljárás kapcsán keletkező egyéb plusz költségeket is.

A bérbeadási szerződés nem feltétlenül tartalmazza az útdíjakat. Jobb az autó leadásakor jelezni az autókölcsönző vállalat munkatársai felé, hogy ha elfelejtettük az autópálya-matricát rendezni, vagy nem fizettük ki a parkolást, illetve ha közlekedési kihágások miatt bírságoltak meg minket, tanácsolta a jogi szakértő. Úgy látja, ha van rá lehetőség és mód, akkor a legjobb még a helyszínen rendezni ezeket a költségeket, hiszen egy végrehajtási folyamat számos kellemetlenséggel járhat.

Minden vállalat különböző biztosítási csomagokat használ, tehát szerződésfüggő, de általánosságban elsősorban az autóra, illetve a járműbérlő által okozott károkra terjednek ki ezek – mutatott rá Horváth György. Leszögezte: alapesetben csak a bérlő vezetheti az autót, és a bérleti díjat növelheti, amennyiben több sofőr is szeretne a volán mögé ülni.



Napközben – 2018.07.24. 9:30-10:00 Napközben – 2018.07.24. 9:30-10:00

Célszerű teli tankkal visszaadni az autót

Salamon András elmondta, hogy készpénz letét szinte már sehol sincs, elsősorban dombornyomású hitelkártyát kérnek az autókölcsönzők. Az ügyvéd fontosnak tartja, hogy autóbérlésnél kössünk az alap utasbiztosítás mellé külön jogi biztosítást is, és már előre tisztázzuk, hogy a kaució összegét hány napon belül oldja fel a vállalat. Ez egyes esetekben 30 nap is lehet az esetleges káresemények későbbi jelentése miatt.

Fontos kitétel még, hogy a határátlépésről külön kell rendelkezni a cégnek, még az Európai Unió területén belül is, emelte ki a jogi szakértő.

Horváth Sándor úgy véli, hogy kedvezőbb teli tankkal visszaadni az autót, hiszen ennek elhalasztása esetén plusz költséget fognak felszámolni. Az autókölcsönző iroda nyitvatartási idejére is kiemelten figyelni kell, mivel negatív meglepetésben lehet részünk, ha késik a repülő – jegyezte meg a fogyasztóvédelmi szervezet vezetője.