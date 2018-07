MSZP: Miért hallgat a kormány a forgalomból kivont vérnyomáscsökkentők ügyében?

Írásbeli kérdéssel fordul a miniszterelnökhöz, az emberi erőforrások miniszteréhez és a legfőbb ügyészhez Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője a rákkeltő anyaggal szennyezett, forgalomból kivont vérnyomáscsökkentők ügyében – a képviselő kedden, a Legfőbb Ügyészség épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: már negyedik hete zajlik Magyarország egyik legnagyobb gyógyszerbotránya, de a kormány még nem magyarázta meg, hogyan fordulhatott elő, hogy rákkeltő anyag, kísérleti patkányok daganatossá tételére használt méreg került Magyarországon a vérnyomáscsökkentőkbe.

A politikus hozzátette: a szennyezett gyógyszereket 200 ezer magyar állampolgár szedte nap mint nap, éveken keresztül. „A máskor oly bőbeszédű magyar kormány lassan egy hónapja Csernobil-szindrómában szenved, kussol” – fogalmazott a szocialista képviselő. Bangóné Borbély Ildikó közölte: arra vár választ Orbán Viktor miniszterelnöktől, Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől és Polt Péter legfőbb ügyésztől, hogy mikor szereztek tudomást a tömeges mérgezésről és miért nem tájékoztatták a mérgezett gyógyszerrel kezelt embereket.

Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP frakcióvezető-helyettese (MTI/Koszticsák Szilárd)

Hozzátette: az is kérdései között szerepel, hogy mikor kíván a kormány feljelentést tenni az ügyben, illetve a Polt Péter nem érzi-e úgy, hogy büntetőeljárást kellene kezdeményeznie. A képviselő írásbeli kérdései emellett arra is kitérnek, hogy indul-e államilag finanszírozott szűrőprogram az érintetteknek, hogy minél előbb kiderüljön, szenvedtek-e bármilyen károsodást, illetve ki állja majd az esetleg kialakult megbetegedések miatti kezelési költséget. Az MSZP politikusa arra kérdésre is választ vár, hogy az elmúlt években hány vérnyomáscsökkentőt szedő embernél alakult ki daganatos megbetegedés.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) június 29-én függesztette fel huszonhét vérnyomáscsökkentő gyógyszer forgalmazását, mert az egyik, egy kínai gyártó által előállított valsartan nevű hatóanyagban szennyező anyagot találtak, azonban nem minden Magyarországon forgalomba hozott valsartan hatóanyagú készítményt érint az intézkedés. Az OGYÉI legutóbb közölte, hogy augusztusban visszavihetők a patikákba az érintett gyógyszerek.