Felhőkre és hőségre is számíthatunk szerdán

Szerdán keleten már csak helyenként várható zápor, zivatar, de a nyugati határszélen is előfordulhat csapadék, a legmagasabb hőmérséklet 32 fok is lehet – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-vel.

Kedden délután általában gomolyfelhős, napos idő lesz, de az ország keleti felében lesznek erősebben felhős körzetek is, főként a Duna vonalától keletre alakul ki elszórtan zápor, helyenként zivatar.

Szerdán arrafelé már csak helyenként várható zápor, zivatar, ugyanakkor az Alpokalja térségében is előfordulhat csapadék. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, kedden a Zemplén térségében viharossá is fokozódik, de zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de kisebb körzetekben 12, 14 fokot is mérhetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 32 fok között várható.