Hatalmas sikerrel zárult a Campus Fesztivál Deberecenben

Az egy évvel ezelőtti Campus-jubileumot is meghaladva 108 ezren szórakoztak négy nap alatt a debreceni Nagyerdőben, a vasárnap hajnalban véget ért 11. Campus Fesztiválon – közölte Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató az MTI-vel.

A látogatói szám növelése mellett az volt a céljuk, hogy olyan biztonságos, barátságos, kulturált fesztivált szervezzenek, amelyen nemcsak a nagyszínpados koncertek dominálnak, hanem a nap minden szakában családok és különböző korosztályok találják meg a nekik tetsző programokat. Valamennyi programhelyszínüket – Családok Éve Liget, Egyetem Tér, színházi előadás, irodalmi sátor – nagy érdeklődés kísérte – tette hozzá.

Miklósvölgyi Péter elmondta: a Campuson továbbra is a zenéé volt a főszerep, idén rekordszámú, több mint kétszáz koncertet tartottak. A legtöbben a Scooter műsorára voltak kíváncsiak, nézőszámban a pénteki nap volt a csúcspont, amikor a Tankcsapda és a Punnany Massif is fellépett, a zárónapon pedig teltházas nézőtér előtt koncertezett Ákos és az amerikai R&B énekes Akon is.

Immár 11. alkalommal vett részt saját helyszínnel és színpaddal a Debreceni Egyetem a Campuson. Az Egyetem Tér minden évben a leglátogatottabb nappali rendezvényhelyszín a fesztiválon, idén is több ezren keresték fel az egyetemi standokat és programokat: összesen 16 faházban 30 egyetemi egység mutatkozott be – közölte a fesztiváligazgató.

Hozzátette: évről évre fontos céljuk a társadalmi szerepvállalás, a jótékonyság, a nagyerdei környezet megóvása. Most a Nagyerdei Kultúrparkkal közösen a Dreamnight rendezvénysorozathoz csatlakoztak: a fesztivál szervezői adománygyűjtő számlát nyitottak, az így összegyűlt 4 millió forint már jó alap, hogy az ebből szervezett nagyszabású programmal feledhetetlen élményt szerezzenek a hátrányos helyzetben lévő kisgyermekek számára.

A Nagyerdő, a Nagyerdei Stadion, a Nagyerdei Víztorony, a több száz világító installáció és buli helyszín páratlan környezetet teremtett a debreceni eseménynek. A takarítás és bontás vasárnap reggel elkezdődött, hogy a Nagyerdei Stadion környezete rövid időn belül eredeti állapotába kerülhessen – jelezte Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató.