Szombaton lesz a 193. Anna-bál Balatonfüreden

Szombat este 193. alkalommal rendezik meg a balatonfüredi Anna-bált, melyre ötszáz vendéget várnak a szervezők az Anna Grand Hotelbe. A Blaha utcában idén is lesz utcabál, újdonságként pedig sétakocsikázásra is lesz lehetőség a bál estéjén.

A bálozók idén is a Vaszary-villában gyülekeznek, ahonnan szombat este fél hétkor indul a menet a fél nyolckor kezdődő bálba. A Vaszary-villában akasztják a hölgyek nyakába a sorszámozott porcelánszíveket, amelyek idén Erzsébet királyné virágának színében, ibolyalilában készültek el. A bál nyitótáncát az Anna Grand Hotel kertjében idén is a Magyar Állami Operaház balettművészei adják elő a Mendelssohn Kamarazenekar közreműködésével. Az est folyamán fellép Roby Lakatos hegedűvirtuóz is.

A Debreceni Virágkarnevál Koronázási ékszerek elnevezésű virágkompozíciója mellett áll Abány Zsuzsanna, a Reformkori Hagyományőrzők Társaságának tagja a balatonfüredi Gyógy téren. A 184. füredi Anna-bál díszvendége Debrecen városa volt. (Fotó: MTI/Nagy Lajos)

A vacsorát 3500 darabos, hatvan millió forint összértékű, az 1930-as évekig visszanyúló Apponyi-motívumokkal díszített étkészletben tálalják. A báli menüben egyebek mellett kecsege, kacsamáj, uborkazselé, hideg őszibarack-krémleves és borjú szerepel, a desszertben pedig a nyári gyümölcsök játsszák a fő szerepet. Az est folyamán a hagyományok szerint a résztvevők közül a közönség szavazza meg a legszebb tizenöt lányt, akik közül a zsűri választja ki a bál szépét és két udvarhölgyét. A bál királynője megújított motívumokkal díszített, egyetlen példányban készülő, Viktória-mintára épülő Royal Garden mintájú Herendi-vázát kap.

Ilyen vázát küldött hivatalos nászajándékba Magyarország Vilmos herceg esküvőjére is. Az udvarhölgyek hagyományosan Rothschild- és Apponyi-mintás serlegeket kapnak. A bál szépe és két udvarhölgye vasárnap délelőtt a Kisfaludy Színpadon is bemutatkozik a közönségnek, majd sétakocsikáznak a városban. A 193. Anna-bál díszvendége Baja városa lesz, a rendezvény fővédnöke Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

A bál estéjén a szomszédos Blaha utcában idén megújult kulisszák közt rendeznek utcabált, idén először lehet majd sétakocsikázni szombat este a bál szépeinek fogatain. Az érdeklődők a mezőhegyesi, a szilvásváradi és a bábolnai ménesgazdaságok fogatai közül választhatnak.

Az Anna-bált idén is számos kísérőrendezvény színesíti. A héten volt prímásverseny és idén is megrendezik az Operafüred programjait, melyek középpontjában Puccini áll. Csütörtökön az Operaház énekkara adott koncertet, pénteken az Operaház zenekarát hallhatja a közönség a Gyógy téren, vasárnap pedig a Bohémélet című operafilmet vetítik.