A méhnyakrák ellen tekernek országhatárokon át

A méhnyakrák veszélyeire és megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet a Ride for Women (R4W) elnevezésű nemzetközi kerékpártúra, amelynek résztvevői szombaton indultak el Budapestről, az Országos Onkológiai Intézet udvarából az utolsó szakasz megtételére.

Európában évente 60 ezer méhnyakrákos megbetegedést diagnosztizálnak, és ebben a betegségben minden órában meghal egy nő – mondta el a szombati start előtt a figyelemfelkeltő akció főszervezője. Rene Laky hangsúlyozta: ma már tudható, hogy a méhnyakrákért a HPV vírus a felelős, ezért fontos, hogy minden nő és férfi be legyen oltva ellene. Sajnos azonban még nem minden európai országban működik hatékony oltási program, ezért is üdvözlendők az R4W-hez hasonló figyelemfelhívó kezdeményezések – jegyezte meg.

Novák Zoltán, az Országos Onkológiai Intézet osztályvezető főorvosa kiemelte, hogy a méhnyakrák elsősorban a 40 év körüli, kisgyermekes édesanyák korosztályát veszélyezteti, ha azonban a betegséget időben észreveszik, jó eséllyel gyógyítható. Takácsi-Nagy Zoltán, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa hozzátette, a magyarországi daganatos betegek mintegy tizedét kezelő intézet mindig is támogatta az R4W-hez hasonló kezdeményezéseket, amelyek a megelőzés, a rákszűrés fontosságára hívják fel a figyelmet.

Tóth Icó, a méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a betegség megelőzésért tevékenykedő Mályvavirág Alapítvány elnöke elmondta: az ESGO (European Society of Gynecological Oncology) és az ENYGO (European Network of Young Gynae Oncologists) által évente megszervezett kerékpártúra 2014-ben indult, és idén először Budapestet is érinti. Az útvonal idén Észtországtól, Lettországon, Litvánián, Fehérországon, Lengyelországon, Szlovákián és Magyarországon át Ausztriába vezet. A példamutatás szándékával mintegy 20 onkológus tekeri végig a Tallinn-Bécs távot, hogy ráirányítsa a figyelmet a méhnyakrák megelőzésének fontosságára, és a nőgyógyászati daganatok korai felismerésének jelentőségére.

Nagyon fontos, hogy a jelenlegi nemzeti rákstratégia átdolgozásába, az új stratégia kialakításába bekapcsolják a betegszervezeteket – hangsúlyozta Tóth Icó, hozzáfűzve: „mi vagyunk azok, akik a betegeket minden körülmény esetén elérik, akik a nyelvükön beszélnek és meghallják, segítik őket”. Az eseményen részt vett Takács Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségpolitikai főosztályvezetője is.