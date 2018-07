Nem igaz, hogy véget ért az utazási irodák kora

A kalandvágyó turisták nem vetik meg a veszélyes helyzeteket, ám a kalandokra nem, pihenésre viszont annál inkább vágyók is sokszor keverednek bajba külföldön. Az M1 Szemtől szembe című műsorában ezekre a veszélyekre hívták fel a figyelmet a szakértők.

Július elsejétől változott a szervezett utazásokra vonatkozó jogszabály: eszerint – egyebek mellett – az utazási irodáknak olyan biztosítást kell kötniük ügyfeleik számára, amely csőd esetén a kényszerű kint tartózkodás és a hazaszállítás költségeit fedezi. Salamon András ügyvéd az M1 Szemtől szembe című műsorában elmondta: az egyik legfontosabb, hogy az egész Európai Unióban egységesítették az utazási irodákra és az utazókra vonatkozó jogszabályt. Az egész unióban ugyanazok a jogok illetik meg az utazókat és ugyanazok a kötelezettségek terhelik őket.

Hozzátette: számos jelentős módosítást hajtottak végre. Eddig alapvetően egy kormányrendeletben és más jogszabályokban voltak az utazásszervezők kötelezettségei és az utazók jogai rögzítve, az új uniós irányelv ezt az egészet egységesíti.

Szintén lényeges változásnak tekinti a szakember azt, hogy az utazásszervezők kötelezettsége és felelőssége, illetve bizonyos mértékig anyagi terhe is megnövekedett, az utazók kötelezettségeivel együtt. Sok módosítás egyértelműsített bizonyos szabályokat.

Kiss Róbert Richárd turisztikai újságíró szerint az utóbbi időben egyre gyakrabban hallgatjuk azt a véleményt, miszerint az utazási irodák kora lejárt, ez a kijelentés azonban nem száz százalékig állja meg a helyét. Véleménye szerint van létjogosultsága az irodáknak, például amikor a nyári korszakban chartergépeket szerveznek. Az újságíró hozzátette: nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy egy-egy ilyen utazásszervező cég biztonságot adhat az utazni vágyók számára.

(Fotó: Shutterstock)

Milyen előkészületeket érdemes megtenni?

Salamon András szerint az utazónak érdemes felmérni saját egészségi és mentális állapotát, azt, hogy milyen nyelveket beszél, hová utaznak, annak az országnak mennyire ismeri kultúráját, hagyományát és adott esetben jogalkotását is.

Amennyiben a felsorolt tényezőkkel tisztában vagyunk, meg kell nézzük, hogy van-e magyar követség vagy konzulátus a célországban, hiszen nagy segítséget nyújthatnak egy-egy problémás esetben. Hozzátette: a biztosításkötés is elengedhetetlen, hiszen rengeteg költségtől tudjuk megszabadítani magunkat.

Kiss Róbert Richárd szerint a felkészültségen sok múlik. Érdemes tájékozódni a biztosítások között, hiszen nagy különbségek vannak egyes szolgáltatók kínálata között. Felhívta a figyelmet arra, hogy érdemes utána nézni annak, hogy a célországban milyen szabályoknak kell eleget tennie a személyautóval utazóknak. Érdekességként elmondta a szakember: bizonyos országokban például hullazsákot is kötelező az autóban tartani az egészségügyi doboz mellett.

Tudni kell nemet mondani

Az újságíró szerint bagatellnek tűnő dolgokat is alaposan meg kell vizsgálni az utazás során. Nem feltétlenül szabad bízni a helyiek szavában, hiszen ahogy az például Thaiföldön is többször előfordult, akár viharban is útnak indítanak egy-egy hajókirándulást, vagy búvárkirándulást, hiszen helyiként nem féltik életüket, azonban ezzel sokszor több ember életét veszélybe sodorhatják – figyelmeztetett Kiss Róbert Richárd.

Hozzátette: merni kell nemet mondani, amennyiben egy helyzetet nem találunk elég biztonságosnak, legyen az hajóút, taxival való utazás, vagy egy barlangi túra.

Az utazás megkezdése előtt érdemes tájékozódni az adott ország vagy térség sajátosságairól – ehhez hasznos segítséget nyújthat a Külügyminisztérium konzuli szolgálata által üzemeltetett, utazási tanácsokat tartalmazó honlap.