Ezek a jelek utalnak arra, hogy kutyánk hőgutát kapott

„Állati” meleg van! – mondogatjuk ezt gyakran mostanában. Ilyenkor jusson eszünkbe, hogy kedvenceink ugyanúgy szenvedhetnek a hőségtől, mint mi. A Balatoni Nyár vendége dr. Szinesi András, az Ajkai Állatorvosi Központ állatorvosa volt.

A kutya a tüdején keresztül tud csak párologtatni és hőt elvonni, a nagy hőségben akár hőgutát is kaphat, amely halálos is lehet – fogalmazott dr. Szinesi András. A túl meleg víz nem oltja a kutya szomját, ugyanakkor túl hideg vizet sem szabad adnunk, mert könnyen okozhat mandula-, légcső-, súlyosabb esetben tüdőgyulladást is.



A hőguta jellemző tünetei a kutyáknál a zavartság, koordinálatlan mozgás, az erős lihegés. Ha észleljük ezeket a jeleket, azonnal árnyékba kell vinni az állatot, és ajánlott vizes ronggyal vagy locsolással minél hamarabb lehűteni a kutya koponyáját, mert ott keletkezhetnek a legnagyobb károk.

Amikor állattal utazunk, akkor figyeljünk a megfelelő hőmérséklet biztosítására. Kellő ivóvíz-mennyiséggel készüljünk, és ha van rá mód, légkondicionálót is használjunk az autós utazások során. Fontos odafigyelni arra is, hogy semmiképp se hagyjuk az állatokat zárt autóban, még rövid időre sem, ugyanis a hőmérséklet egy álló autóban percek alatt nagyon megemelkedhet – hangsúlyozta az állatorvos a Balatoni Nyár műsorában.