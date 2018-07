A kormánypártok szerint „kőkeményen” kell képviselni a magyar érdekeket

A Fidesz és a KDNP arra kéri a kormányt és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy „kőkeményen” képviselje a magyar emberek érdekeit az ENSZ migrációs csomagjáról szóló vitában pénteken New Yorkban: a magyar emberek már döntöttek, Magyarország nem akar bevándorlóországgá válni, így ezt az álláspontot kell továbbra is képviselni az ENSZ-ben és minden egyéb más fórumon is – mondta a közmédiának csütörtökön a kormánypártok nevében a KDNP-frakció szóvivője.